Impôts : le Crédit Agricole Franche-Comté vous aide à réduire vos revenus imposables grâce au PER

Alors que la période se prête à la déclaration de revenus, il est temps de penser à optimiser sa fiscalité ! Le Crédit Agricole Franche-Comté propose une solution avantageuse : le Plan d'Épargne Retraite (PER). Ce dispositif permet de préparer sereinement sa retraite tout en réduisant ses revenus imposables.

Une enveloppe réservée à la retraite

Le plan d’épargne retraite (PER) a été lancé le 1er octobre 2019. Il remplace les dispositifs précédents comme le Perp (plan d’épargne retraite populaire), le contrat Madelin et le Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif).

Le PER est conçu sous la forme d’un contrat d’assurance-vie doté de règles de fonctionnement spécifiques. Principale contrainte, les sommes investies sont bloquées jusqu’à la retraite. Certes, des portes de sortie existent, mais le principe même du PER reste de faire fructifier une épargne accumulée au fil des années pour en profiter, le jour venu, afin de compléter sa pension de retraite. Car mieux vaut s’y préparer?!

Quand souscrire un PER??

Le PER s’adresse à tous, quel que soit l’âge. Les jeunes pourront ainsi faire fructifier leur capital pendant vingt, trente, voire quarante ans, quitte à n’y consacrer que quelques dizaines d’euros par mois dans un premier temps. Mais il reste pertinent d’ouvrir un PER à seulement dix ans de la retraite, en réalisant des versements réguliers plus élevés afin de bénéficier, le jour venu, d’un capital suffisant.

L’avantage fiscal à l’entrée

Les versements sur un PER ouvrent droit à un avantage fiscal?puisqu’ils sont déductibles des revenus imposables dans la limite de plafonds réglementaires fixés chaque année et fonction du statut (salarié/travailleur non salarié).

La sortie : choisir entre rente et capital

Une fois à la retraite, l’épargnant peut récupérer l’épargne accumulée sur son PER sous forme de rente ou de capital. Un régime fiscal différent s’applique aux épargnants ayant renoncé à l’avantage fiscal à l’entrée du PER.

Cas pratique : optimiser l'avantage fiscal du PER

Léo et Caroline sont salariés, imposés dans la tranche marginale à 30?%. Selon leur salaire imposable, l’une profitera du plafond de versement égal à 10?% de ses revenus annuels, l’autre du plafond annuel de la Sécurité sociale pour calculer leur réduction d’impôt.

