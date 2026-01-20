Mardi 20 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Justice

Incendie à Crans-Montana : la justice suisse resserre l’étau sur les propriétaires

Publié le 20/01/2026 - 10:52
Mis à jour le 20/01/2026 - 09:52

Les propriétaires français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana étaient de nouveau auditionnés mardi 20 janvier 2026 par la justice du canton du Valais.

Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR
Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR

Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle aux côtés de ses avocats au siège du ministère public de Sion, la capitale du canton.

Arrivés à 8H30 (7h30 GMT), les époux soupçonnés d'"homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence" après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés doivent être entendus pendant deux jours par les enquêteurs. Il s'agit de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre.

"Vont-ils pleinement répondre aux questions ? Vont-ils pleinement collaborer ? On l'espère, en tout cas pour les familles", a commenté avant l'audience Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes. "Pour les familles, on ne peut pas perdre plus de temps, il faut qu'on avance", a-t-il ajouté.

Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier, mais il pourrait être libéré moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros).

Selon plusieurs médias français et suisses, les garanties pour cette caution ont été déposées devant le tribunal des mesures de contrainte, qui devra statuer sur une éventuelle remise en liberté à une date inconnue. "On verra ce que le tribunal des mesures de contrainte décide finalement", a commenté sans plus de détails Me Jordan, alors que les avocats de la défense se sont refusés à tout commentaire avant l'audience.

L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, a été provoqué selon l'enquête par des étincelles de bougies "fontaine" entrées en contact avec une mousse insonorisante posée au plafond du sous-sol de l'établissement.

Des interrogations portent sur les caractéristiques de cette mousse, mais aussi sur la présence et l'accès aux extincteurs, ainsi que sur la conformité des issues de sortie, notamment celle de secours, alors que la commune de Crans-Montana a reconnu qu'aucun contrôle sécurité et incendie n'avait été effectué depuis 2019.

(AFP)

adolescent Crans-Montana décès enfants incendie incendie mortel

Publié le 20 janvier à 10h52 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Incendie à Crans-Montana

Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey
Suisse
Justice

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15 par Alexane

Justice

France
Justice Société

Le ”droit de correction parentale” n’existe pas, rappelle la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu mercredi 14 janvier 2026 une décision dans une affaire portant sur des faits de violences commises par un père sur ses enfants. Cette décision intervient après la relaxe prononcée par la cour d’appel de Metz le 18 avril 2024, fondée notamment sur l’invocation d’un prétendu ”droit de correction”.

cour d'appel défenseur des droits droits de l'enfant violence familiale
Publié le 15 janvier à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Justice

Espoir pour Fralsen à Besançon : des offres déposées au tribunal…

Placée en redressement judiciaire, l’entreprise Fralsen, basée à Besançon, dispose désormais de nouvelles perspectives. Selon nos informations, plusieurs offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal des affaires économiques de Lyon. Une étape cruciale alors que la société doit impérativement trouver un repreneur d’ici le 5 février 2026.

entreprise fralsen horlogerie redressement judiciaire
Publié le 13 janvier à 18h14 par Alexane
Besançon
Justice

La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée le 11 février 2026

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon examinera le 11 février 2026 une demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, a-t-on appris mardi 13 janvier 2026 de sources concordantes.

anesthesiste cour d'appel décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 13 janvier à 15h54 par Elodie Retrouvey
Suisse
Justice

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15 par Alexane
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 3.2
nuageux
le 20/01 à 12h00
Vent
1.4 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
77 %
 