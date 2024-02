À l’arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux de l’incendie, le feu avait déjà envahi le plancher de plusieurs pièces de la maison de 150 m2 répartis sur trois niveaux.

Les secours ont pu contenir le feu au moyen de deux lances à incendie et ainsi éviter sa propagation à une écurie et une grange, situées non loin.

Selon les sapeurs-pompiers du Doubs, un important travail de déblai a été nécessaire au cours de cette intervention.

L’occupant de la maison a été relogé chez de la famille.