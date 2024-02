Le feu a démarré dans une chambre. Deux lances à incendie ont été établies. Sept victimes ont été incommodées par les fumées : cinq enfants, âgés de 10, 6 et 4 ans, et un couple, âgé de 58 et 61 ans, habitant dans l’appartement mitoyen.

Chaque personne a été examinée par le médecin du Smur et un infirmier des sapeurs-pompiers sur les lieux et toutes ont été transportées au CHU de Besançon.

La famille habitant l’appartement impacté sera relogée.