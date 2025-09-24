Mercredi 24 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Insee : timide amélioration de l’activité économique en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 24/09/2025 - 08:29
Mis à jour le 24/09/2025 - 08:32

D'après la dernière étude publiée le 23 septmebre 2025 par l'Insee Bourgogne-Franche-Comté, après deux trimestres de repli, l'activité économique dans la région affiche une timide amélioration au deuxième trimestre 2025. 

Ainsi, au deuxième trimestre 2025, avec 991500 emplois, l’emploi salarié se stabilise dans la région. Il est « stable ou en augmentation dans la plupart des secteurs » précise l’Insee. L'emploi est quasi stable dans le secteur privé et augmente de 0,2 % sur un trimestre dans le public.

Après plus de deux ans de baisse, l’emploi dans la construction est stable et l’intérim progresse. À l’inverse, l’industrie et le commerce continuent à perdre des e?ectifs. 

Les tensions dans l’horlogerie suisse se répercutent sur le travail frontalier. Selon l’Insee, 48 000 Bourguignons-Francs-Comtois ont un emploi en Suisse. Un nombre quasi stable sur un an après plus de 3 ans de hausse.

Nouveau record de création d'entreprises

Avec 9.000 nouvelles entreprises au deuxième trimestre, les créations d’entreprises battent un nouveau record portées par les microentreprises. 

Les défaillances restent stables alors qu’elles augmentent encore en France. 

Le taux de chômage reste stable au printemps mais est en légère hausse sur un an (6,8%). Il reste cependant inférieur à la moyenne nationale (7,5%). 

emploi étude Insee horlogerie insee interim

Publié le 24 septembre à 08h29 par Elodie Retrouvey
