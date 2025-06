Intermarché s'engage à reprendre 81 des 104 magasins Colruyt en France

Implanté en France depuis 1998, Colruyt détient aujourd'hui 104 magasins dans le pays, essentiellement dans le quart nord-est, 45 stations-service et 3 entrepôts. Il emploie plus de 2.300 personnes dans l'Hexagone.

Le groupe belge avait souligné en avril des "conditions difficiles sur le marché français très concurrentiel de la distribution alimentaire", en notant que "malgré d'importants efforts sur la rentabilité de ses activités françaises, les résultats escomptés n'(avaient) pas été atteints", rappelle-t-il mardi dans un communiqué. "Bien que la contribution des magasins soit positive, ces activités ne sont pas d’une envergure qui permettrait d’atteindre un pouvoir d’achat suffisant, et couvrir les frais généraux et logistiques", résume Colruyt.

Le Groupement Mousquetaires serait "la solution la plus pérenne"

Le groupe indique que "dans ce contexte et après une analyse approfondie de différentes options stratégiques", il estime que "l'offre ferme" proposée par le Groupement Mousquetaires (enseignes Intermarché et Netto), "représenterait la solution la plus pérenne du fait de modes de fonctionnement similaires".

Colruyt annonce avoir reçu le 16 juin une promesse unilatérale d'achat de la part de ce groupement, "qui s’engage à acquérir, pour le compte de ses adhérents, 81 magasins du réseau intégré français de Colruyt Group, pour un montant total d’environ 215 millions d’euros en numéraire".

Cette "promesse d'achat prévoit également le transfert des salariés des points de vente concernés", précise Colruyt, qui indique qu'il mettra tout en œuvre "pour garantir la continuité des opérations et, autant que possible, de l’emploi, y compris pour les activités et salariés qui ne seraient pas concernés par l’offre du Groupement Mousquetaires".

Cette promesse d'achat couvre aussi 44 stations-service, "impliquant le transfert automatique de plus de 1.300 salariés. En outre, le Groupement Mousquetaires formulerait des offres d’embauche en CDI pour 175 postes en entrepôt non transférés automatiquement", est-il précisé. "Les fonctions support du siège de Rochefort-sur-Nenon, les 23 autres magasins Colruyt Prix Qualité, une station-service et les entrepôts de Dole Choisey, Rochefort-sur-Nenon et Gondreville-Fontenoy ne sont pas inclus dans l’offre ferme du groupement, car non compatibles avec le réseau actuel du Groupement Mousquetaires", détaille Colruyt.

Le groupe belge indique également que "différentes offres ont été reçues de la part d'autres acteurs pour environ 15 magasins".

Négociation exclusive

Dans un communiqué séparé, les Mousquetaires/Intermarché ont confirmé "une entrée en négociations exclusives" pour l'acquisition de 81 supermarchés et 44 stations-service situés dans l'est et le centre-est de la France.

"Ce projet d’acquisition s’inscrit dans le plan stratégique du groupement qui vise à renforcer les positions de ses enseignes Intermarché et Netto en France, avec pour objectif d’atteindre 20% de parts de marché d’ici 2028", indique le distributeur.