Ivre, sans permis ni assurance, il s’encastre au pied d'un arbre

Les secours ont été sollicités ce jeudi suite à un accident sur voie publique impliquant une voiture. Le conducteur, un homme d’une cinquantaine d’années a percuté une souche puis s’est encastré dans de la terre au pied d'un arbre.

Seul à bord et non blessé, il s’est avéré qu’il était alcoolisé (1,6 g d’alcool par litre de sang) et qu’il ne possédait plus de permis de conduire.

Le véhicule, lui, n’était pas assuré et la date de validité du contrôle technique était dépassée. Les démarches administratives de cession de carte grise n’avaient, elles non plus, pas été effectuées.

Il a été auditionné et a reconnu l’intégralité des faits.

Sa garde à vue a été prolongée en vue d’un déferrement ce vendredi matin…