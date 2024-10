Jouez et gagnez des entrées pour le Salon des Antiquaires à Besançon Micropolis !

Cette semaine, maCommune.info et Micropolis vous proposent de jouer pour tenter de remporter vos entrées pour le Salon des Antiquaires à Besançon Micropolis.

Du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2024 de nombreux antiquaires présenteront des marchandises originales et déco, à Micropolis Parc des Expositions et des Congrès de Besançon. Tout pour mixer les styles et les tendances, entre l’ancien et le contemporain !

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question suivante :

Combien d'éditions compte le Salon des Antiquaires de Micropolis en 2024 ?

Le résultat du jeu et le nom des gagnants seront publiés le samedi 26 octobre 2024 dans la matinée.

Bonne chance à tous et à toutes !