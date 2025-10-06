Lundi 6 Octobre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Journée des aidants : l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les dispositifs en place

Publié le 06/10/2025 - 14:29
Mis à jour le 06/10/2025 - 11:52

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté souhaiter rappeler son soutien en faveur de ceux qui accompagnent régulièrement un proche en perte d’autonomie. En France, 9,3 millions de personnes sont concernées par cette situation (DREES, 2021).

© sabinevanerp/Pixabay
© sabinevanerp/Pixabay

"Être aidant, ce n’est pas seulement consacrer du temps et de l’énergie, c’est aussi réinventer son équilibre de vie, faire face à des changements importants, préserver sa santé et maintenir un lien social", précise l’ARS Bourgogne Franche-Comté.

Parmi les dispositifs proposés en région :

  • Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), présentes dans chaque département, qui écoutent, conseillent et orientent les aidants.
  • Les haltes répit, permettant aux aidants de souffler quelques heures et de se ressourcer.
  • Le relayage et la suppléance à domicile, pour offrir des temps de repos indispensables aux aidants.
  • De nouvelles expérimentations, telles que l’accueil de nuit en EHPAD, adaptées aux besoins évolutifs des aidants. Cette stratégie régionale s’appuie sur des partenariats solides, notamment avec le réseau des Maladies Neuro-Évolutives (RESEDA) et MSA Services, pour renforcer l’accompagnement des jeunes aidants ainsi que des aidants en activité professionnelle.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite tous les aidants à se tourner vers ces dispositifs pour bénéficier d’un soutien adapté à leur situation, car aucun aidant ne doit rester seul face à ses responsabilités.

Publié le 6 octobre à 14h29 par Hélène L.
