Journée des aidants : l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les dispositifs en place

"Être aidant, ce n’est pas seulement consacrer du temps et de l’énergie, c’est aussi réinventer son équilibre de vie, faire face à des changements importants, préserver sa santé et maintenir un lien social", précise l’ARS Bourgogne Franche-Comté.
Parmi les dispositifs proposés en région :
- Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), présentes dans chaque département, qui écoutent, conseillent et orientent les aidants.
- Les haltes répit, permettant aux aidants de souffler quelques heures et de se ressourcer.
- Le relayage et la suppléance à domicile, pour offrir des temps de repos indispensables aux aidants.
- De nouvelles expérimentations, telles que l’accueil de nuit en EHPAD, adaptées aux besoins évolutifs des aidants. Cette stratégie régionale s’appuie sur des partenariats solides, notamment avec le réseau des Maladies Neuro-Évolutives (RESEDA) et MSA Services, pour renforcer l’accompagnement des jeunes aidants ainsi que des aidants en activité professionnelle.
L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite tous les aidants à se tourner vers ces dispositifs pour bénéficier d’un soutien adapté à leur situation, car aucun aidant ne doit rester seul face à ses responsabilités.