Journée des aidants : l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les dispositifs en place

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté souhaiter rappeler son soutien en faveur de ceux qui accompagnent régulièrement un proche en perte d’autonomie. En France, 9,3 millions de personnes sont concernées par cette situation (DREES, 2021).

"Être aidant, ce n’est pas seulement consacrer du temps et de l’énergie, c’est aussi réinventer son équilibre de vie, faire face à des changements importants, préserver sa santé et maintenir un lien social", précise l’ARS Bourgogne Franche-Comté.

Parmi les dispositifs proposés en région :

Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), présentes dans chaque département, qui écoutent, conseillent et orientent les aidants.

Les haltes répit, permettant aux aidants de souffler quelques heures et de se ressourcer.

Le relayage et la suppléance à domicile, pour offrir des temps de repos indispensables aux aidants.

De nouvelles expérimentations, telles que l’accueil de nuit en EHPAD, adaptées aux besoins évolutifs des aidants. Cette stratégie régionale s’appuie sur des partenariats solides, notamment avec le réseau des Maladies Neuro-Évolutives (RESEDA) et MSA Services, pour renforcer l’accompagnement des jeunes aidants ainsi que des aidants en activité professionnelle.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite tous les aidants à se tourner vers ces dispositifs pour bénéficier d’un soutien adapté à leur situation, car aucun aidant ne doit rester seul face à ses responsabilités.