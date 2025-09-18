Journées du patrimoine : les élus font découvrir l’Hôtel de Ville de Besançon au public

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Anne Vignot, la maire de Besançon et son équipe municipale proposeront au public de venir découvrir l’Hôtel de ville, place du 8 septembre à Besançon le dimanche 21 septembre 2025.

L’Hôtel de ville est logé dans un monument en pierres de Chailluz construit au XVIe siècle par l’architecte Richard Maire, protégé aux Monuments historiques et restauré en 2019. Il est, pour la Ville de Besançon, "le lieu par excellence de la démocratie locale : le conseil municipal de la Ville de Besançon s’y réunit plusieurs fois par an".

Les visiteurs pourront ainsi découvrir la salle du Conseil municipal où les élus présenteront le déroulé des séances et des débats, et également le salon des Portraits des maires et l’ancien bureau de Jean Minjoz.

Les visites accompagnées et commentées par les élus.es auront lieu le dimanche 21 septembre 2025, de 11h00 à 18h00.

