Journées européennes du patrimoine : quel programme pour les musées du centre de Besançon ?

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre prochains, le musée des beaux-arts et d’archéologie et le musée du temps de Besançon dévoilent leur programme.

Musée des beaux-arts et d'archéologie

Plusieurs visites guidées sont prévues au musée des beaux-arts et d'archéologie, à l’image des "incontournables", qui permettra aux visiteurs de faire le tour complet du musée en une heure, top chrono ! Dans un autre style, la visite guidée "le retour de la momie" vous invitera à découvrir les secrets de conservation des momies "pour perdurer dans l’au-delà".

Et pour rester en Égypte, l’atelier "Égyptomania" proposera aux petits et grands de prendre connaissance des coutumes anciennes et de réaliser un moulage en argile d’un scarabée égyptien.

Musée du temps

En ce qui concerne le musée du temps, le spectacle "Trois hommes pour toutes les saisons" de Jean-Claude Idée (en partenariat avec les Universités populaires du théâtre), vous invitera à découvrir l’histoire d’Érasme et Thomas More, "persuadés, tout comme Rabelais, qu’il fallait mettre la tolérance au service de la liberté. Puis Luther apparut et le monde se transforma… Une réflexion qui renvoie un surprenant écho au monde d’aujourd’hui".

Enfin, des lectures seront également proposées, comme "Le bruit ténu de la vie tenue dans la chute même" de Jacques Moulin.

Le programme complet est à retrouver en ligne, sachant que la plupart des activités nécessiteront une inscription au préalable.