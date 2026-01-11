Dimanche 11 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Société

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...

Publié le 11/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 08/01/2026 - 16:21

Comme chaque année, et malgré les velléités de réforme (François Bayrou n’y sera donc pas parvenu), l’année 2026 compte 11 jours fériés en France. Mais puisque le 1er janvier est déjà derrière nous, il n’en reste plus que 10 à venir. Tour d’horizon des dates à retenir et des opportunités pour profiter de longs week-ends.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

La liste des jours fériés en 2026 :

  • Jour de l’An : jeudi 1er janvier
  • Lundi de Pâques : lundi 6 avril
  • Fête du Travail : vendredi 1er mai
  • Ascension : jeudi 14 mai
  • Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai
  • Fête nationale : mardi 14 juillet
  • Assomption : samedi 15 août
  • Toussaint : dimanche 1er novembre
  • Armistice de 1918 : mercredi 11 novembre
  • Noël : vendredi 25 décembre

Quelques ponts en vue…

Sans surprise, le lundi de Pâques permet de prolonger le week-end. Bonne nouvelle également en mai : la Fête du Travail, qui tombe un vendredi, offre un premier week-end de trois jours sans poser de congé. Le jeudi de l’Ascension reste fidèle à sa réputation de rendez-vous idéal pour un pont, tout comme le lundi de Pentecôte, qui prolonge naturellement le repos.

En juillet, la Fête nationale, célébrée un mardi, permettra à ceux qui poseront leur lundi de profiter de quatre jours consécutifs de détente. En revanche, l’Assomption, un samedi, profitera surtout aux commerçants et artisans qui ne ferment pas pour les congés d’été. Mauvaise pioche pour la Toussaint, qui tombe un dimanche.

Enfin, le 11 novembre, placé un mercredi, offre peu de marge de manœuvre, tandis que Noël, un vendredi, clôturera l’année sur un week-end prolongé bienvenu.

armistice ascension fête du travail fête nationale jour férié noël pâques pentecôte vacances week-end

Publié le 11 janvier à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

France
Société

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles…

Comme chaque année, et malgré les velléités de réforme (François Bayrou n’y sera donc pas parvenu), l’année 2026 compte 11 jours fériés en France. Mais puisque le 1er janvier est déjà derrière nous, il n’en reste plus que 10 à venir. Tour d’horizon des dates à retenir et des opportunités pour profiter de longs week-ends.

armistice ascension fête du travail fête nationale jour férié noël pâques pentecôte vacances week-end
Publié le 11 janvier à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Ovinpiades des Jeunes Bergers : la relève ovine en compétition le 15 janvier en Franche-Comté

La finale régionale Franche-Comté des Ovinpiades des Jeunes Bergers se tiendra le mercredi 15 janvier 2026 au lycée agricole de Vesoul AgroCampus, à Port-sur-Saône. L’événement s’inscrit dans un contexte stratégique pour la filière ovine française, confrontée à des enjeux de renouvellement des générations et de souveraineté alimentaire.

berger concours mouton ovinpiades salon de l'agriculture
Publié le 11 janvier à 09h45 par Alexane
Besançon
Politique Société

Entre inquiétudes mondiales et humour local, le préfet du Doubs présente ses vœux

À l’occasion de la cérémonie des vœux à la préfecture, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a dressé un bilan de l’année 2025 et présenté les grandes priorités de l’État pour 2026. Comme à son habitude, il a aussi glissé une touche d’humour et de légèreté, bienvenue ”dans une période qui en manque singulièrement” , dans un contexte international tendu.

budget préfecture préfet du doubs rémi bastille voeux
Publié le 9 janvier à 11h40 par Alexane
Besançon
Santé Société

Stimuler le cerveau sans chirurgie : un chercheur bisontin au cœur d’un ouvrage international

Un nouvel ouvrage collectif, Le Manuel de la stimulation cérébrale transcrânienne non invasive dans le domaine cognitif : méthodes, psychophysiologie, neuroamélioration et applications thérapeutiques, est paru le 8 décembre 2025 et dresse un état des lieux approfondi des connaissances et des perspectives dans le champ de la neuromodulation cérébrale. L’ouvrage est co-édité notamment par le professeur Vincent Van Waes, directeur du Laboratoire de Recherches intégratives en neurosciences et psychologie cognitive (UMR INSERM 1322) à l’Université Marie et Louis Pasteur à Besançon.

cerveau livre sciences université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 8 janvier à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Vigilance hivernale : VNF appelle à la prudence face aux canaux gelés

Face à la baisse des températures et aux épisodes de gel observés dans la région, Voies navigables de France (VNF) lance un appel à la prudence jeudi 8 janvier 2026. L’établissement public alerte sur les dangers liés aux canaux, rivières et plans d’eau gelés, soulignant que ces situations peuvent présenter des risques graves, voire mortels.

neige verglas vnf voies navigables de france
Publié le 8 janvier à 11h30 par Alexane
Besançon
Santé Société

Jobs d’été 2026 : le CHU de Besançon ouvre ses recrutements aux étudiants

Le CHU de Besançon lance sa campagne de recrutement pour les jobs d’été 2026. Comme chaque année, l’établissement hospitalier propose environ une centaine de remplacements destinés aux étudiants pendant la période estivale, qui s’étend du 15 juin au 30 septembre. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 27 février 2026.

appel à candidature chu de besançon emploi étudiant job d'été
Publié le 8 janvier à 10h00 par Alexane
Besançon
Nature Société

Déneigement : la Ville de Besançon rappelle les obligations et règles de bon sens

Avec l’épisode de neige, verglas et grand froid qui touche actuellement la ville de Besançon, la municipalité revient sur les dispositifs mis en place par la commune et le département et rappelle les principales obligations incombant aux particuliers comme aux professionnels afin de garantir la sécurité de toutes et tous. 

déneigement neige sécurité verglas viabilité hivernale
Publié le 7 janvier à 11h07 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Zoo de Besançon : PAZ pointe des manquements dans les registres d’animaux décédés

Depuis près d'un an, l’association de protection animale PAZ (Projet Animaux Zoopolis) met en cause la gestion du zoo municipal de la Citadelle de Besançon après l’analyse de documents administratifs transmis par la Ville à la suite de plusieurs démarches juridiques. Selon l’association, ces documents présentent des lacunes, notamment l’absence des causes de décès des animaux figurant dans le registre de mortalité, alors que cette information est exigée par la réglementation. Une mobilisation est prévue le 10 janvier 2026 devant l'Hôtel de ville.

espèce protégée la citadelle paz protection animale zoo
Publié le 6 janvier à 09h30 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Propos racistes banalisés à Besançon : SOS Racisme du Doubs tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué publié le 4 janvier 2026, SOS Racisme du Doubs alerte sur la multiplication de propos racistes et haineux dans l’espace public. L’association évoque une banalisation préoccupante de ces discours, observée tant sur les réseaux sociaux que dans la vie quotidienne et politique.

anti-racisme élection municipale racisme république sos racisme
Publié le 11 janvier à 10h00 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 2.66
nuageux
le 11/01 à 12h00
Vent
1.44 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
88 %
 