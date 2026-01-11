Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...

Comme chaque année, et malgré les velléités de réforme (François Bayrou n’y sera donc pas parvenu), l’année 2026 compte 11 jours fériés en France. Mais puisque le 1er janvier est déjà derrière nous, il n’en reste plus que 10 à venir. Tour d’horizon des dates à retenir et des opportunités pour profiter de longs week-ends.

La liste des jours fériés en 2026 :

Jour de l’An : jeudi 1er janvier

Lundi de Pâques : lundi 6 avril

Fête du Travail : vendredi 1er mai

Ascension : jeudi 14 mai

Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai

Fête nationale : mardi 14 juillet

Assomption : samedi 15 août

Toussaint : dimanche 1er novembre

Armistice de 1918 : mercredi 11 novembre

Noël : vendredi 25 décembre

Quelques ponts en vue…

Sans surprise, le lundi de Pâques permet de prolonger le week-end. Bonne nouvelle également en mai : la Fête du Travail, qui tombe un vendredi, offre un premier week-end de trois jours sans poser de congé. Le jeudi de l’Ascension reste fidèle à sa réputation de rendez-vous idéal pour un pont, tout comme le lundi de Pentecôte, qui prolonge naturellement le repos.

En juillet, la Fête nationale, célébrée un mardi, permettra à ceux qui poseront leur lundi de profiter de quatre jours consécutifs de détente. En revanche, l’Assomption, un samedi, profitera surtout aux commerçants et artisans qui ne ferment pas pour les congés d’été. Mauvaise pioche pour la Toussaint, qui tombe un dimanche.

Enfin, le 11 novembre, placé un mercredi, offre peu de marge de manœuvre, tandis que Noël, un vendredi, clôturera l’année sur un week-end prolongé bienvenu.