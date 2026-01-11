Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...

La liste des jours fériés en 2026 :
- Jour de l’An : jeudi 1er janvier
- Lundi de Pâques : lundi 6 avril
- Fête du Travail : vendredi 1er mai
- Ascension : jeudi 14 mai
- Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai
- Fête nationale : mardi 14 juillet
- Assomption : samedi 15 août
- Toussaint : dimanche 1er novembre
- Armistice de 1918 : mercredi 11 novembre
- Noël : vendredi 25 décembre
Quelques ponts en vue…
Sans surprise, le lundi de Pâques permet de prolonger le week-end. Bonne nouvelle également en mai : la Fête du Travail, qui tombe un vendredi, offre un premier week-end de trois jours sans poser de congé. Le jeudi de l’Ascension reste fidèle à sa réputation de rendez-vous idéal pour un pont, tout comme le lundi de Pentecôte, qui prolonge naturellement le repos.
En juillet, la Fête nationale, célébrée un mardi, permettra à ceux qui poseront leur lundi de profiter de quatre jours consécutifs de détente. En revanche, l’Assomption, un samedi, profitera surtout aux commerçants et artisans qui ne ferment pas pour les congés d’été. Mauvaise pioche pour la Toussaint, qui tombe un dimanche.
Enfin, le 11 novembre, placé un mercredi, offre peu de marge de manœuvre, tandis que Noël, un vendredi, clôturera l’année sur un week-end prolongé bienvenu.