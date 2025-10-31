Jours fériés : les marchés de Besançon sont-ils maintenus ?

Il sera possible de se rendre auprès des commerces non sédentaires de proximité même les 1er et 11 novembre qui arrivent. Lieux de rencontres et d’échanges à ciel ouvert, les marchés, en plus de proposer une large gamme de produits divers et variés, sont également l’occasion de passer un moment convivial pour bon nombre d’habitants.
On y trouve "tous les étals de fruits, de légumes, de fromages, de viandes (en privilégiant les circuits courts), des rôtisseries, plantes, fleurs, mais aussi les vêtements, les livres, les bibelots divers et variés… ", rappelle la Ville de Besançon.
Les marchés concernés les jours fériés et veille de jour férié :
1er novembre
- Marché de Palente (place des Tilleuls) de 7h00 à 13h00
- Marché de Planoise (place René Cassin) de 7h00 à 18h00
- Marché du Centre-Boucle (place de la Révolution) de 07h00 à 18h00
- o et Brocante (place Louis Pasteur) de 07h00 à 13h00
10 novembre
- Foire mensuelle de Battant (parking Battant) de 08h00 à 17h00
11 novembre
- Marché de Planoise (Parking des Époisses) de 7h00 à 13h00
- Marché du Centre-Boucle (place de la Révolution) de 07h00 à 13h00
- Marché de Tarragnoz (Place Maréchal Jean de Lattre de Tassigny) de 17h00 à 20h00
Info +
- La liste de tous les marchés du Grand Besançon : https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques