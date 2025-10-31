Vendredi 31 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie Société

Jours fériés : les marchés de Besançon sont-ils maintenus ?

Publié le 31/10/2025 - 08:27
Mis à jour le 31/10/2025 - 08:26

En concertation avec les commerçants, la Ville de Besançon a annoncé le maintien des marchés de Besançon pour les prochains jours fériés de novembre 2025. 

Il sera possible de se rendre auprès des commerces non sédentaires de proximité même les 1er et 11 novembre qui arrivent. Lieux de rencontres et d’échanges à ciel ouvert, les marchés, en plus de proposer une large gamme de produits divers et variés, sont également l’occasion de passer un moment convivial pour bon nombre d’habitants. 

On y trouve "tous les étals de fruits, de légumes, de fromages, de viandes (en privilégiant les circuits courts), des rôtisseries, plantes, fleurs, mais aussi les vêtements, les livres, les bibelots divers et variés… ", rappelle la Ville de Besançon. 

Les marchés concernés les jours fériés et veille de jour férié :

1er novembre 

  • Marché de Palente (place des Tilleuls) de 7h00 à 13h00
  • Marché de Planoise (place René Cassin) de 7h00 à 18h00
  • Marché du Centre-Boucle (place de la Révolution) de 07h00 à 18h00
  • o  et Brocante (place Louis Pasteur) de 07h00 à 13h00

10 novembre 

  • Foire mensuelle de Battant (parking Battant) de 08h00 à 17h00

11 novembre

  • Marché de Planoise (Parking des Époisses) de 7h00 à 13h00
  • Marché du Centre-Boucle (place de la Révolution) de 07h00 à 13h00
  • Marché de Tarragnoz (Place Maréchal Jean de Lattre de Tassigny) de 17h00 à 20h00

Publié le 31 octobre à 08h27 par Elodie Retrouvey
Economie

Besançon
Economie Société

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween

Comme chaque année, les deux soeurs du salon de thé Marotte et Charlie, situé place Victor Hugo à Besançon, attendent Halloween avec impatience. Cette année, leur décoration et nouvelles gourmandises rendent hommage à trois autres soeurs bien connues de l’univers Disney. Plusieurs biscuits à l’effigie des soeurs Sanderson du film Hocus Pocus sont ainsi à déguster jusqu’à la fin de la semaine où plusieurs événements viendront clôturer la saison halloweenesque ! 

décoration gourmandise halloween marotte et charlie salon de thé
Publié le 29 octobre à 08h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Santé

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

L’entrepreneur et créateur de contenus Mikaël Demenge a annoncé sur ses réseaux sociaux lundi 28 octobre 2025 un nouvel engagement solidaire en faveur des enfants porteurs de fentes faciales, en partenariat avec la start-up bisontine Ennoïa et le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker-Enfants Malades.

bébé entreprise maladie congénitale médecine mikael demenge Start-up témis
Publié le 28 octobre à 18h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Santé

Octobre rose : Et si vous donniez vos cheveux pour confectionner des perruques ?

Les perruques médicales sont souvent utilisées lors de chimiothérapies. Elles peuvent avoir un coût élevé même si certaines sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Il n’empêche qu’il peut y avoir un reste à charge important pour les patients suivant la qualité de la perruque… Il existe toutefois des moyens pour réduire ces coûts, comme le don de cheveux… On en parle ce mois d’octobre 2025 avec Johanna Dornier gérante de Beauty Hair, un salon de coiffure partenaire de l’association "Fake hair don’t care*".

cancer cheveux don de cheveux octobre rose perruque
Publié le 28 octobre à 12h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Economie Société

Doubs : l’association Action Philippe Streit et Orona Alma récompensées aux Trophées de l’ascenseur 2025

La Fédération des ascenseurs a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Trophées de l'ascenseur, qui mettent en lumière des projets innovants au service de la mobilité et de l'inclusion. Parmi les distinctions, le prix de la Responsabilité sociétale a été attribué à l'association Action Philippe Streit en partenariat avec Orona Alma pour leur projet "L'accessibilité au coeur de l'Action", mené dans le département du Doubs.

ascenseur handicap inclusion innovation trophée
Publié le 28 octobre à 09h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

collecte de jouet sybert
Publié le 27 octobre à 11h43 par Elodie Retrouvey
Dijon
Economie Sport

Le centre de la Toison d’Or de Dijon comme terrain de sport les 17 et 18 janvier 2026

Le centre de la Toison d’Or de Dijon se transformera en terrain de sport et de convivialité les 17 et 18 janvier 2026 à l’occasion de l’Altaya, une épreuve mixant un enchaînement de courses et de mouvements fonctionnels pensés pour tous les niveaux et donc "accessible à tous" promet l’organisation. Les inscriptions sont ouvertes.  

activité physique toison d'or
Publié le 26 octobre à 08h24 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

assemblée nationale budget collectivité député finances publiques jerome durain region bourgogne franche-comte sébastien lecornu
Publié le 24 octobre à 17h47 par Alexane
France
Economie Santé

Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

annie genevard influenza aviaire
Publié le 24 octobre à 10h02 par Hélène L.

