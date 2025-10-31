Jours fériés : les marchés de Besançon sont-ils maintenus ?

En concertation avec les commerçants, la Ville de Besançon a annoncé le maintien des marchés de Besançon pour les prochains jours fériés de novembre 2025.

Il sera possible de se rendre auprès des commerces non sédentaires de proximité même les 1er et 11 novembre qui arrivent. Lieux de rencontres et d’échanges à ciel ouvert, les marchés, en plus de proposer une large gamme de produits divers et variés, sont également l’occasion de passer un moment convivial pour bon nombre d’habitants.

On y trouve "tous les étals de fruits, de légumes, de fromages, de viandes (en privilégiant les circuits courts), des rôtisseries, plantes, fleurs, mais aussi les vêtements, les livres, les bibelots divers et variés… ", rappelle la Ville de Besançon.

Les marchés concernés les jours fériés et veille de jour férié :

1er novembre

Marché de Palente (place des Tilleuls) de 7h00 à 13h00

Marché de Planoise (place René Cassin) de 7h00 à 18h00

Marché du Centre-Boucle (place de la Révolution) de 07h00 à 18h00

o et Brocante (place Louis Pasteur) de 07h00 à 13h00

10 novembre

Foire mensuelle de Battant (parking Battant) de 08h00 à 17h00

11 novembre

Marché de Planoise (Parking des Époisses) de 7h00 à 13h00

Marché du Centre-Boucle (place de la Révolution) de 07h00 à 13h00

Marché de Tarragnoz (Place Maréchal Jean de Lattre de Tassigny) de 17h00 à 20h00

Info +