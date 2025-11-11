Mardi 11 Novembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La BGE met en lumière les créateurs d’entreprise de la région dans une web-série

Publié le 11/11/2025 - 14:02
Mis à jour le 07/11/2025 - 19:01

Le réseau d’accompagnement BGE a lancé la quatrième édition des Talents BGE de la création d’entreprise. 38 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière chaque semaine sur le site BGE et dans une web-série de 14 épisodes (un par région), diffusée depuis le 19 septembre 2025, suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif ? observer la réalité entrepreneuriale à travers le parcours de ceux qui créent.

© BGE
© BGE Franche-Comté
1/2 - © BGE
2/2 - © BGE Franche-Comté

"Les talons se distinguent par leur parcours inspirant, parfois accidenté, leur sens de l’innovation ou leur volonté de répondre aux enjeux sociaux, économiques et écologiques actuels en entreprenant avec des modèles économiques pérennes et adaptables", souligne la BGE.

Zoom sur les entrepreneurs mis en lumière en Bourgogne-Franche-Comté

Mathieu Pfeffer de Shed Of Milwaukee à Bessoncourt (90)

Mathieu, passionné de Harley-Davidson depuis toujours, a transformé sa passion en métier en créant Shed of Milwaukee à Bessoncourt, un atelier de customisation, réparation et vente de motos et accessoires.

Lydia Chalabi de Sports in d’Or à Malay-Le Grand (89)

Accompagnée par BGE Nièvre-Yonne, elle a structuré un concept unique en Bourgogne-Franche-Comté : un espace de 1 400 m² proposant golf, squash, pétanque, minigolf et désormais padel, ouvert aux particuliers, entreprises et personnes en situation de handicap.

Yannick Bouthière de La B.I.S.E. à Autun (90)

Éducateur technique spécialisé et maire de La Tagnière, il a fondé La B.I.S.E. – Boulangerie Inclusive, Solidaire et Éthique – à Autun. Après vingt-sept ans dans le secteur du handicap, il a voulu créer une structure intermédiaire entre l’ESAT et l’emploi ordinaire.

Publié le 11 novembre à 14h02 par Hélène L.
Quoi de 9 ?

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, la Maison laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer avec style. Au programme : des infusions gourmandes bio aux saveurs inédites comme « Tarte Tatin » ou « Cho Coco Menthe », à savourer grâce au duo ÉcoFiltre & mug laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable calendrier de l’Avent, qui réservent chaque année leur lot de surprises aromatiques !

Publié le 10 novembre à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Economie

Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c’est parti !

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

Publié le 7 novembre à 15h52 par Alexane
Besançon
Economie

Le Néon Comtois, où l'art de manier les décorations lumineuses...

Maxime Sutter est fabricant de décorations lumineuses d'intérieur en néon-led à Besançon. Depuis son atelier situé à Hop hop hop, il confectionne des modèles originaux mais également des projets sur-mesure à destination des particuliers et des professionnels. De nombreux professionnels ont notamment déjà fait appel à ses services pour mettre en lumière leurs projets. Il commercialise ses réalisations conçues à Besançon depuis son site internet Le Néon comtois

Publié le 11 novembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
Métabief
Culture Economie

Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027. 

Publié le 9 novembre à 15h00 par Elodie Retrouvey
CÔTE D'OR (21)
Economie Politique

Océane Godard dénonce l’implantation de Shein à Dijon : “le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs”

L’ouverture prochaine d’un magasin Shein dans le centre-ville de Dijon provoque de vives réactions politiques. La députée de la Côte-d’Or, Océane Godard (PS), a publié le 4 novembre 2025 un communiqué dans lequel elle dénonce "un symbole de la faiblesse politique de l’Union Européenne et une menace pour nos territoires".

Publié le 5 novembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie

L’Alpage, un nouveau restaurant spécialisé dans les fondues suisses à Besançon

Situé au 52 Faubourg Rivotte à Besançon, l’Alpage a pris la place de l’enseigne "Lulu Muc et le Lapin". Pris d’assaut, le restaurant a ouvert le 15 octobre 2025, soit deux jours avant la date prévue… Au menu ? Fondues suisses, plateaux de charcuterie, salade et poulpe pour les audacieux…

Publié le 8 novembre à 14h00 par Hélène L.

