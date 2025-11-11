La BGE met en lumière les créateurs d’entreprise de la région dans une web-série

"Les talons se distinguent par leur parcours inspirant, parfois accidenté, leur sens de l’innovation ou leur volonté de répondre aux enjeux sociaux, économiques et écologiques actuels en entreprenant avec des modèles économiques pérennes et adaptables", souligne la BGE.
Zoom sur les entrepreneurs mis en lumière en Bourgogne-Franche-Comté
Mathieu Pfeffer de Shed Of Milwaukee à Bessoncourt (90)
Mathieu, passionné de Harley-Davidson depuis toujours, a transformé sa passion en métier en créant Shed of Milwaukee à Bessoncourt, un atelier de customisation, réparation et vente de motos et accessoires.
Lydia Chalabi de Sports in d’Or à Malay-Le Grand (89)
Accompagnée par BGE Nièvre-Yonne, elle a structuré un concept unique en Bourgogne-Franche-Comté : un espace de 1 400 m² proposant golf, squash, pétanque, minigolf et désormais padel, ouvert aux particuliers, entreprises et personnes en situation de handicap.
Yannick Bouthière de La B.I.S.E. à Autun (90)
Éducateur technique spécialisé et maire de La Tagnière, il a fondé La B.I.S.E. – Boulangerie Inclusive, Solidaire et Éthique – à Autun. Après vingt-sept ans dans le secteur du handicap, il a voulu créer une structure intermédiaire entre l’ESAT et l’emploi ordinaire.