La BGE met en lumière les créateurs d’entreprise de la région dans une web-série

Le réseau d’accompagnement BGE a lancé la quatrième édition des Talents BGE de la création d’entreprise. 38 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière chaque semaine sur le site BGE et dans une web-série de 14 épisodes (un par région), diffusée depuis le 19 septembre 2025, suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif ? observer la réalité entrepreneuriale à travers le parcours de ceux qui créent.

"Les talons se distinguent par leur parcours inspirant, parfois accidenté, leur sens de l’innovation ou leur volonté de répondre aux enjeux sociaux, économiques et écologiques actuels en entreprenant avec des modèles économiques pérennes et adaptables", souligne la BGE.

Zoom sur les entrepreneurs mis en lumière en Bourgogne-Franche-Comté

Mathieu Pfeffer de Shed Of Milwaukee à Bessoncourt (90)

Mathieu, passionné de Harley-Davidson depuis toujours, a transformé sa passion en métier en créant Shed of Milwaukee à Bessoncourt, un atelier de customisation, réparation et vente de motos et accessoires.

Lydia Chalabi de Sports in d’Or à Malay-Le Grand (89)

Accompagnée par BGE Nièvre-Yonne, elle a structuré un concept unique en Bourgogne-Franche-Comté : un espace de 1 400 m² proposant golf, squash, pétanque, minigolf et désormais padel, ouvert aux particuliers, entreprises et personnes en situation de handicap.

Yannick Bouthière de La B.I.S.E. à Autun (90)

Éducateur technique spécialisé et maire de La Tagnière, il a fondé La B.I.S.E. – Boulangerie Inclusive, Solidaire et Éthique – à Autun. Après vingt-sept ans dans le secteur du handicap, il a voulu créer une structure intermédiaire entre l’ESAT et l’emploi ordinaire.