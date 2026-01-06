La Bourgogne-Franche-Comté au CES de Las Vegas pour soutenir ses entreprises

La Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente du 6 au 9 janvier 2026 au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation technologique. L’objectif affiché est de promouvoir l’écosystème innovant régional et d’accompagner ses entreprises dans leur développement à l’international.

La délégation régionale est composée de 18 personnes, représentant un ensemble d’acteurs de l’innovation et du numérique. Treize entreprises, dont dix start-ups issues de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté, participeront à l’événement afin de rencontrer investisseurs et partenaires stratégiques.

Le vice-président de la Région chargé de l’Europe, des relations internationales, de l’export, du numérique et de l’intelligence artificielle, Patrick Molinoz, souligne : "La présence de la Bourgogne-Franche-Comté au CES Las Vegas illustre notre ambition : offrir aux entreprises régionales un tremplin vers les marchés mondiaux. Grâce à l'engagement du Conseil régional, à l'expertise de l'Agence Économique Régionale et au soutien de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, nous créons les conditions pour attirer des investisseurs, développer des partenariats et renforcer l'attractivité de notre territoire. Notre région, labellisée Capitale French Tech, démontre qu'elle est un acteur majeur de l'innovation et de la compétitivité à l'international."

Une stratégie portée par des acteurs clés

La présence régionale au CES est organisée en partenariat avec l’Agence Économique Régionale (AER BFC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bourgogne-Franche-Comté (CCI BFC). Ces acteurs structurent et accompagnent les entreprises sur les salons internationaux, en leur fournissant un cadre stratégique et des outils adaptés.

L’AER BFC agit comme facilitateur économique en mettant en relation les entreprises avec des investisseurs, tandis que la CCI BFC apporte son expertise en accompagnement opérationnel et mise en réseau. La French Tech Bourgogne-Franche-Comté fédère, quant à elle, l’écosystème des start-ups et entreprises innovantes.

Un programme régional pour l’international

La participation au CES s’inscrit dans le cadre du programme régional des actions collectives à l’international, financé par la Région à hauteur de 1 million d’euros. Ce programme accompagne chaque année environ 500 entreprises dans des secteurs stratégiques comme l’industrie, la santé, le luxe, l’agroalimentaire et le digital, afin de favoriser leur exportation et leur prospection sur les marchés mondiaux.

Infos +

Labellisée Capitale French Tech en 2023, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par : un environnement économique compétitif, une recherche publique et privée d’excellence, un vivier de talents de 80 000 étudiants, et une dynamique d’innovation soutenue par la French Tech.

Le CES représente ainsi pour la région une opportunité de valoriser son attractivité et de soutenir ses entreprises sur la scène internationale.

Les entreprises de Bourgogne Franche-Comté participantes :