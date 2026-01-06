Mardi 6 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La Bourgogne-Franche-Comté au CES de Las Vegas pour soutenir ses entreprises

Publié le 06/01/2026 - 10:00
Mis à jour le 05/01/2026 - 17:35

La Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente du 6 au 9 janvier 2026 au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation technologique. L’objectif affiché est de promouvoir l’écosystème innovant régional et d’accompagner ses entreprises dans leur développement à l’international.

CES Las Vegas © Andrew Burd/Facebook
CES Las Vegas © Andrew Burd/Facebook

La délégation régionale est composée de 18 personnes, représentant un ensemble d’acteurs de l’innovation et du numérique. Treize entreprises, dont dix start-ups issues de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté, participeront à l’événement afin de rencontrer investisseurs et partenaires stratégiques.

Le vice-président de la Région chargé de l’Europe, des relations internationales, de l’export, du numérique et de l’intelligence artificielle, Patrick Molinoz, souligne : "La présence de la Bourgogne-Franche-Comté au CES Las Vegas illustre notre ambition : offrir aux entreprises régionales un tremplin vers les marchés mondiaux. Grâce à l'engagement du Conseil régional, à l'expertise de l'Agence Économique Régionale et au soutien de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, nous créons les conditions pour attirer des investisseurs, développer des partenariats et renforcer l'attractivité de notre territoire. Notre région, labellisée Capitale French Tech, démontre qu'elle est un acteur majeur de l'innovation et de la compétitivité à l'international."

Une stratégie portée par des acteurs clés

La présence régionale au CES est organisée en partenariat avec l’Agence Économique Régionale (AER BFC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bourgogne-Franche-Comté (CCI BFC). Ces acteurs structurent et accompagnent les entreprises sur les salons internationaux, en leur fournissant un cadre stratégique et des outils adaptés.

L’AER BFC agit comme facilitateur économique en mettant en relation les entreprises avec des investisseurs, tandis que la CCI BFC apporte son expertise en accompagnement opérationnel et mise en réseau. La French Tech Bourgogne-Franche-Comté fédère, quant à elle, l’écosystème des start-ups et entreprises innovantes.

Un programme régional pour l’international

La participation au CES s’inscrit dans le cadre du programme régional des actions collectives à l’international, financé par la Région à hauteur de 1 million d’euros. Ce programme accompagne chaque année environ 500 entreprises dans des secteurs stratégiques comme l’industrie, la santé, le luxe, l’agroalimentaire et le digital, afin de favoriser leur exportation et leur prospection sur les marchés mondiaux.

Infos +

Labellisée Capitale French Tech en 2023, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par : un environnement économique compétitif, une recherche publique et privée d’excellence, un vivier de talents de 80 000 étudiants, et une dynamique d’innovation soutenue par la French Tech.

Le CES représente ainsi pour la région une opportunité de valoriser son attractivité et de soutenir ses entreprises sur la scène internationale.

Les entreprises de Bourgogne Franche-Comté participantes :

©

© Région BFC

las vegas patrick molinoz region bourgogne franche-comte

Publié le 6 janvier à 10h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La Bourgogne-Franche-Comté au CES de Las Vegas pour soutenir ses entreprises

La Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente du 6 au 9 janvier 2026 au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation technologique. L’objectif affiché est de promouvoir l’écosystème innovant régional et d’accompagner ses entreprises dans leur développement à l’international.

las vegas patrick molinoz region bourgogne franche-comte
Publié le 6 janvier à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

À Besançon, l’Espace Re.Source, un nouveau lieu d’activités dédié au bien-être et aux initiatives collectives

Un nouvel espace d’activités a ouvert ses portes à Besançon en octobre 2025, dans le quartier Léo Lagrange - Montrapon. Baptisé Espace Re.Source, ce local rénové est destiné à accueillir des professionnels indépendants, associations et porteurs de projets, notamment dans le secteur du bien-être. À l’origine du projet, Caroline Chauvez, psychomotricienne et praticienne en kinésiologie.

bien-être espace re.source location salle
Publié le 5 janvier à 17h00 par Alexane
France
Economie Société

Sondage – L’inflation vous incite-t-elle à attendre les soldes pour acheter ?

À partir du mercredi 7 janvier 2026, les soldes d’hiver feront leur grand retour dans les magasins physiques comme sur les boutiques en ligne. Pendant un mois, elles offriront l’occasion de s’équiper à prix réduit : vêtements, chaussures, accessoires, mais aussi électroménager. Dans un contexte où le pouvoir d’achat de beaucoup de Françaises et de Français est mis à rude épreuve par l’inflation, ces promotions influencent-elles vos décisions d’achat ? Attendez-vous les soldes pour consommer ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

commerce inflation magasin pouvoir d'achat prêt-à-porter shopping soldes sondage
Publié le 5 janvier à 14h00 par Alexane
Dijon
Economie

À Dijon, la boulangerie Le Petit Mozart glisse de l’or dans la galette des rois…

Insolite • Alors que le cours de l’or poursuit sa progression, le Comptoir National de l’Or lance la quatrième édition de son opération spéciale Galette des Rois. À Dijon, l’enseigne s’associe cette année à la boulangerie Le Petit Mozart pour proposer un jeu-concours permettant de remporter des lingotins d’or...

boulangerie galette galette des rois lingot or
Publié le 4 janvier à 14h00 par Alexane
France
Economie

Ce qui change ce 1er janvier 2026

Comme à chaque début de mois, nous vous informons de ce qui change pour votre porte-monnaie et dans vos habitudes dans tous les domaines. Santé, social, environnemental, transport, consommation… Voici ce qui change dès le 1er janvier 2026.
 
 

Publié le 1 janvier à 09h05 par Hélène L.
France
Economie

Urssaf : Évolution des services Tese et Cea à partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier 2026, les services Tese (Titre emploi service entreprise) et Cea (Chèque emploi associatif) évoluent. Les associations et entreprises ayant recours à ces dispositifs disposeront dorénavant de deux possibilités : déclarer la totalité de leurs salariés via ces services ou n’en déclarer qu’une partie. L’objectif pour l’Urssaf : s’adapter aux réalités de terrain en simplifiant les démarches sociales et en sécurisant les obligations des employeurs.

Publié le 26 décembre 2025 à 08h40 par Elodie Retrouvey

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 -4.87
couvert
le 06/01 à 12h00
Vent
2.12 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
84 %
 