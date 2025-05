La Color Life revient ce dimanche à Besançon

Ce dimanche 18 mai 2025 à Besançon, ils seront plus de 2.000 participants à prendre part à la Color Life, cette course festive, solidaire et haute en couleurs organisée par les étudiants de l’école de commerce Iméa en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Ouverte à toutes et à tous, la Color Life mêle sport, bonne humeur et engagement solidaire.Il s’agit d’une course colorée et accessible où l’important n’est pas le chrono mais la participation. Il s’agit d’une occasion de courir ou marcher pour la bonne cause, tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive.

L’événement débutera dès 13h30 avec un premier départ de courses à 14h15. Une tombola sera organisée avec de nombreux gros lots à gagner.

Tous les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer, pour soutenir la recherche et l’accompagnement des malades et des proches.

Infos pratiques