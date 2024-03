La Douane de Besançon trouve une peau d’ours adulte dans un fourgon lituanien

En contrôle sur l’autoroute A36 mardi 12 mars 2024, la brigade des douanes de Besançon a procédé au contrôle d’une fourgonnette immatriculée en Lituanie dont le conducteur a déclaré un déménagement entre l’Allemagne et l’Espagne.

En réalité, un seul colis était transporté dans le véhicule, avec un soin très particulier à l’emballage. L’ouverture de ce colis a révélé une peau d’ours de taille adulte.

Les ours sont des animaux protégés par la Convention de Washington (dite Convention CITES), qui encadre le commerce des espèces animales et végétales afin de espèces en voies de disparition ou protéger les d’extinction. Ces espèces protégées, vivantes ou non, ne peuvent donc être détenues que par des personnes ou établissements qui soient autorisées : un musée d’histoire naturelle, un parc zoologique,... L’absence d’autorisation implique que l’animal ou le végétal a été prélevé illégalement dans son environnement.

Dans le cas présent, la peau de l’animal a été saisie par les services douaniers et une amende douanière a été acquittée par l’infracteur.

La protection de l’environnement fait partie des missions de la Douane qui participe, notamment, à la lutte contre le trafic des espèces protégées. En 2022, la douane française a relevé plus de 423 infractions relatives à la protection des espèces en voie de disparition ou d’extinction. Ces interventions visent à la fois des parties d’animaux ou de végétaux (viande de brousse, trophées, articles en ivoire,...) et, plus ponctuellement, des animaux vivants.