La LPO lance un appel à volontaires pour sauver les amphibiens de Franche-Comté

Cette grande opération de sauvetage ne peut prendre vie sans l'aide de la population locale. Déployé sur huit communes et reposant entièrement sur la base du bénévolat, le dispositif nécessite de nombreux volontaires afin d’aider un maximum grenouilles, tritons, salamandres et crapauds à rejoindre les zones de reproduction sans risque d’écrasement.

Les volontaires auront une fois encore pour objectif d’aider la LPO à sauver grenouilles, tritons, salamandres et crapauds "qui vivent à côté de chez vous, en participant à une action très concrète pour la faune sauvage" précise l’association.

Chaque bénévole pourra donner "une heure, une journée ou plus" pour aider les amphibiens à rejoindre leurs zones de reproduction sans écrasement. Pour cela, chaque soir ou matin, des bénévoles longent les filets et les seaux installés en bord de route, pour faire traverser les amphibiens qui s'y trouvent.

En 2025, la LPO et ses partenaires souhaitent déployer des dispositifs de sauvetage de janvier à mai sur 8 huit communes : Saules (nouveau !), Vorges-les-Pins, Mathay, Villers-le-Lac, Le Bélieu, et Verrières-du-Grosbois dans le Doubs, Eloie (90) et Denezières (39).