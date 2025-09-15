La photo d’un message de prévention de la police du Doubs jugée raciste sur X

Ce lundi 15 septembre, la police nationale du Doubs a publié sur X un message de prévention concernant les vols par ruse aux distributeurs automatiques de billets. Une communication aussitôt qualifiée de “raciste” par plusieurs internautes, dont Séverine Véziès, co-cheffe de file de La France insoumise pour l'élection municipale de Besançon.

Le texte de l’avertissement est simple : “Distributeurs automatiques de billets : attention aux vols par ruse ! Ne laissez personne vous distraire. Cachez votre code. En cas de doute, alertez immédiatement les forces de l’ordre en composant le 17”.

Pris isolément, ce message ne soulève pas de problème particulier. Mais c’est l’illustration générée par intelligence artificielle qui suscite un début de polémique. On y voit en premier plan une vieille dame, visiblement inquiète, et en arrière-plan un jeune homme jeune, vêtu d’une veste noire à capuche, cheveux bruns, au teint hâlé, dans la pénombre semblant représenter un potentiel agresseur.

Pour Séverine Véziès, le caractère discriminatoire ne fait aucun doute : “Cette communication est une honte. Générée par IA, l’imaginaire véhiculé est celui d’une société où l’agresseur est un jeune à capuche racisé. Quelle requête a été saisie pour générer cette image raciste ? Qu’en dit le préfet du Doubs ? Il doit exiger son retrait !”, écrit-elle sur X.

Certes, l’illustration montre un jeune homme supposé être l’agresseur et qui n’est pas blond aux yeux bleus. Mais faut-il pour autant y voir une communication à caractère raciste ? Les premiers internautes à avoir commenté la publication étaient unanimes. À 14h30 ce 15 septembre, les quatre réactions étaient les suivantes : “Je déteste ce genre de police. Dites @SebLecornu, malgré cette information particulièrement raciste, dois-je quand même respecter cette police ?” ; “Le racisme ordinaire généré par IA” ; “Ben voyons... manque plus qu’un croissant islam sur le front du jeune et vous aurez commis la Totale côté racisme.”

La publication a depuis été retirée.

Contactée, la police nationale du Doubs n'a pas souhaité faire de commentaire.