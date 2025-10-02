La police nationale du Doubs mobilisée pour Octobre Rose

La Direction interdépartementale de la police nationale du Doubs (DIPN 25) a organisé mercredi 1er octobre 2025 une action de prévention baptisée "Rando Octobre Rose" dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

Près de 50 agents, dont deux préventeurs, issus de l’ensemble des directions et de tous grades, ont ainsi participé à une randonnée de 4,5 km avec pour objectif de promouvoir l’activité physique visant à lutter contre la sédentarité, "tout en affichant un engagement fort en faveur de la lutte contre le cancer", explique la DIPN.

À ses côtés, deux associations partenaires, La Ligue contre le cancer et Dépistage des cancers, étaient également présentes pour sensibiliser et informer les agents.

Un don de 310€

Le groupe de participants a ainsi été scindé en deux "afin de favoriser des échanges de qualité", relate la DIPN. Cela a ainsi permis au premier groupe de partir en randonnée, pendant que l’autre bénéficiait de temps d’information et de prévention animés par les associations. Puis les groupes ont échangé leur place.

À l’issue de la randonnée, un moment symbolique a marqué la pause déjeuner : un chèque de 310€, fruit des bénéfices liés à une vente de pin’s aux personnels de la DIPN 25, a été remis à la Ligue contre le cancer. Cette somme sera encore augmentée grâce à la vente de ces derniers, tout au long du mois d’octobre.

Laurent Perraut, le directeur interdépartemental de la police nationale, accompagné de la directrice de Cabinet du préfet du Doubs, "a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des agents mobilisés et les organisateurs pour la réussite de cette manifestation alliant prévention, cohésion et solidarité", conclut la DIPN du Doubs dans son communiqué.