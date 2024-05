La première carte blanche du No Logo Festival est dévoilée !

Pour cette 11e édition, le No Logo Festival met à l'honneur les cartes blanches et les concerts exclusifs. On vous dévoile la carte blanche de Skarra Mucci, le dimanche 11 août 2024.

Skarra Mucci est aujourd’hui une légende du reggae/dancehall from Jamaïque. L’artiste livrera cette année une carte blanche haute en couleurs. Focus sur les invités.

Manudigital

'' Quand Manu Digital rencontre le Dancehall Président, ça donne toujours lieu à des collabs sur-vitaminées entre beat digital percutant et flow ragga puissant. On vous laisse imaginer l'énergie que les deux compères peuvent dégager lorsqu'ils se retrouvent sur une même scène ! ''

Soom T

''Skarra Mucci invite Soom T et son flow incisif et dément pour un moment immanquable de sa carte blanche au No Logo Festival ! Vibes raggamuffin, énergie positive et engagement seront au rendez-vous.''

Million Stylez

''Prêts pour une rencontre entre la Suède et la Jamaïque au rythme du Dancehall ? Million Stylez c'est 46 millions de vues pour son titre "Miss Fatty" que vous avez sûrement déjà entendu quelque part. Croisement des flows et booty shake seront au rendez-vous pour retourner le No Logo cette année ! ''

Sr Wilson

'' Le catalan SR. Wilson sera de la partie pour distiller ses influences boom bap, reggae et dub. Son titre phare "Chatty Chatty" puise dans l'urbain tout en vous invitant à vous déhancher.''

Infos +

Toute la programmation à retrouver sur nologofestival.fr