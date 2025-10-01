Mercredi 1 Octobre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La Région Bourgogne-Franche-Comté lance "Biovaliance", sa marque dédiée aux biothérapies et à la bioproduction

Publié le 01/10/2025 - 17:00
Mis à jour le 01/10/2025 - 16:08

Alors que s’ouvre une séquence d’événements nationaux et internationaux pour la filière santé, la Région Bourgogne-Franche-Comté officialise ce mois de septembre 2025 le lancement de Biovaliance, sa marque dédiée aux biothérapies et à la bioproduction.

archives assises biothérapies septembre 2024 © Région Bourgogne Franche-Comté
archives assises biothérapies septembre 2024 © Région Bourgogne Franche-Comté

Cette initiative est au service d’une filière santé qui emploie plus de 13.000 personnes en région BourgogneFranche-Comté, dont 48 entreprises et 2.500 emplois spécifiquement dédiés aux biothérapies.

"Nous les mettons aujourd’hui au service de la santé, et voulons faire de notre région une référence dans le domaine des biothérapies et de la bioproduction. Notre objectif est clair : contribuer à la conception et à la production des traitements de demain, pour renforcer la souveraineté sanitaire et industrielle de la France", explique Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La marque "Biovaliance" est portée par les partenaires clés que sont la Région Bourgogne-Franche-Comté, TEMIS Technopole, Santenov Dijon Bourgogne, PMT - pôle des microtechniques, l’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC), ainsi que l’ensemble des chercheurs, entreprises, établissements de santé, clusters, plateformes technologiques et établissements de formation de la région.

Avec cette nouvelle identité, la Région ambitionne "d’accélérer le développement et l’industrialisation de biothérapies innovantes au service des patients", de  "valoriser les expertises et les savoir-faire locaux" et "d'attirer talents, investissements et entreprises sur le territoire". Il s’agit également de "structurer et promouvoir son écosystème à l’échelle nationale et internationale".

Cet automne, Biovaliance sera présente sur les plus grands rendez-vous du secteur, en France et à l’étranger :

  • Innovative Therapies Days (ITD), Besancon, 9-10 octobre
  • • Wisconsin Biohealth Summit, USA, 14-15 octobre
  • • Immunology & Infectious Diseases Congress, Lyon, 13-14 novembre
  • • BioFit - MedFit, Strasbourg, 2-3 décembre

Publié le 1 octobre à 17h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

