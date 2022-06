La vague de chaleur se met en place, samedi sera la journée la plus chaude en Bourgogne-Franche-Comté

Dans le sillage de la masse d'air chaud venu du Maghreb en passant par l'Espagne, les maximales vont souvent dépasser les 30 degrés mercredi après-midi dans la plupart des régions, excepté du nord de la Bretagne au Nord-de-Pas-de-Calais, selon Météo-France.

Le thermomètre grimpera de 30 à 33 degrés des Pays de Loire à la région parisienne et au Grand-Est ; 31 à 36 degrés en général sur le reste du pays, et localement 36/37 degrés dans le Sud-Ouest et en basse vallée du Rhône.

En Bourgogne-Franche-Comté, on attend des maximales de l'ordre de 33°C à Besançon, 34°C sur Dijon et jusqu'à 36°C à Auxerre. Et ce n'est que le début. Vendredi s'annonce très chaud avec des températures de l'ordre de 34 à 37°C au plus chaud de la journée. On devrait frôler avec les 40°C samedi après-midi (38°C à Besançon) avant l'arrivée d''éventuels orages dimanche soir dans une atmosphère lourde.

D'ici le week-end, cette vague de chaleur va donc encore s'intensifier avec "des valeurs maximales de 35 à 39 degrés sur le Sud-Ouest jusqu'aux Charentes, ainsi que dans les régions méditerranéennes et en remontant dans la vallée du Rhône", selon Météo-France.

"A partir de vendredi on a un affolement du mercure avec 40°C régulièrement atteint sur le Sud-Ouest et possible jusqu'à la Loire, comme en vallée du Rhône", précise P Olivier Proust, prévisionniste de Météo-France.

Il faut s'attendre aussi à une "extension samedi avec une bouffée de chaleur étouffante amenée par un renforcement de vent du Sud sur la moitié nord". Le "tassement" n'est pas attendu avant dimanche.

Signes du réchauffement de la planète, les vagues de chaleur se multiplient dans le monde, y compris en France où cet épisode est qualifié de "remarquablement précoce" par le prévisionniste Météo-France.

Cette vague de chaleur qui vient après un printemps et un hiver sec "a un effet aggravant sur la sécheresse des sols" et accentue "le risque de feu de forêt", met en garde M. Proust.

Dans ce contexte étouffant, plus de 500.000 lycéens de terminale ont planché pendant 4 heures sur l'épreuve redoutée de philo, avec de l'eau en quantité, en bouteilles et brumisateurs.

Certaines entreprises modulent les horaires de travail, notamment sur les chantiers de BTP.

De leur côté, les collectivités multiplient les mesures pour soulager les riverains. A Lyon, la municipalité écologiste a étendu les horaires d'ouverture des parcs et jardins, remis en eau certaines fontaines arrêtées pour cause de Covid-19 et publié une carte interactive des lieux et parcours frais, comme les musées ouverts gratuitement pour l'occasion.