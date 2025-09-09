La vélorution revient ce samedi dans les rues de Besançon

Les deux associations Vélo de Besançon et les Manivelles organisent ce samedi 13 septembre à 17h une vélorution au départ du pont Battant à Besançon. Les organisateurs entendent ainsi "célébrer le vélo comme moyen de déplacement urbain et péri-urbain multi-avantageux, pour soi et pour la collectivité".

Pour les deux associations, les arguments en faveur du deux-roues s’égrainent facilement :

gains pour la santé,

pour la qualité de l’air,

pour le climat,

pour l’autonomie,

pour la ponctualité,

pour la convivialité,

pour la diminution de l’emprise routière sur l’espace public...

Selon les recommandations de l’ADEME les investissements à faire pour transformer véritablement la mobilité d’un espace urbain doivent s’élever à une trentaine d’euros par personne, "pour GBM nous en sommes à la moitié" rappelle les organisateurs de la vélorution.

Le vélo, "sujet central des prochaines élections"

Elles appellent ainsi à ce que le vélo soit "un sujet central lors des prochaines élections", car "même si les habitudes de mobilité sont un peu chahutées", les associations estiment tout de même que "nous avons tous à y gagner".

Ainsi, Les Manivelles et l’Association Vélo Besançon invitent tout le monde "à venir pédaler en choeur et en musique pour manifester notre soutien au développement d’une politique vélo ambitieuse et nos attentes pour développer et améliorer les infrastructures de Besançon et de sa métropole".

Le rendez-vous est donné au samedi 13 septembre 2025 à 17h sur le pont Battant pour une vélorution où les enfants sont les bienvenus. La déambulation dans les rues de la capitale comtoise durera une heure et se terminera à l’atelier des Manivelles pour une soirée musicale festive.