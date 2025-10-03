Vendredi 3 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Société Vie locale

La Ville de Besançon lance un appel à candidature des agents recenseurs

Publié le 03/10/2025 - 10:28
Mis à jour le 03/10/2025 - 09:55

Des personnes volontaires au recensement de la population qui se tiendra du jeudi 15 janvier au samedi 21 février 2026 sont recherchées par la Ville de Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Pour participer, il faut avoir entre 18 et 69 ans (une visite médicale est nécessaire pour les personnes de 67 à 69 ans). Il faudra également s’engager à suivre une formation de deux demi-journées dispensées par l’INSEE, être disponible aux heures des repas, en début de soirée et les samedis. Les qualités requises à cette mission reposent sur la discrétion, la diplomatie, la persévérance, l’organisation et la rigueur.

Une rémunération de 12 € brut par logement

Le recrutement est réalisé par la mairie, en voie contractuelle. Pour candidater, il suffit d’adresser une lettre de motivation et un CV jusqu’au 19 octobre 2025 en vous connectant sur la plateforme de recrutement de la Ville.

La rémunération se fait en fonction du nombre de logements recensés (environ 12 € brut par logement).

Comme dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants, 8 % des adresses du territoire bisontin sont tirées au sort par l’INSEE pour être recensées. Les agents devront se rendre chez les habitants pour leur remettre des questionnaires. "Cela permettra ensuite à l’INSEE de calculer le nombre d’habitants de la ville, constater les évolutions démographiques pour adapter au mieux les offres de service, mais aussi calculer les dotations d’État aux collectivités", précise la Ville de Besançon.

recensement ville de besançon

Publié le 3 octobre à 10h28 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Politique Société

Commissariat de Planoise : Retailleau pas au courant, la maire de Besançon dénonce un abandon de l’État

VIDÉO • Ce jeudi 2 octobre 2025, la maire de Besançon Anne Vignot a dénoncé un abandon de l'État concernant la construction du commissariat de Planoise après avoir reçu un courrier du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau le 25 septembre dernier. Elle a tenu à convier la presse pour faire part de son mécontentement sur le site de ce qui aurait dû être le futur commissariat. 

anne vignot commissariat état planoise ville de besançon
Publié le 2 octobre à 16h05 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

La flottille ”Global Sumud” interceptée en mer par Israël : un rassemblement ce jeudi soir à Besançon

La flottille internationale ”Global Sumud” cherchant à atteindre la bande de Gaza a été interceptée par la marine israélienne dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, ont rapporté plusieurs médias internationaux et les organisateurs de l’opération. À Besançon, un rassemblement est prévu ce jeudi à 18h30 place du 8 Septembre.

flotille gaza guerre israel palestine
Publié le 2 octobre à 15h43 par Alexane
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

arc horloger horlogerie world watch day
Publié le 2 octobre à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Société

L’extension de la base aérienne 116 : un levier économique pour la Haute-Saône

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a publié mardi 30 septembre 2025 une étude consacrée à l’impact économique actuel et futur de la base aérienne 116 de Luxeuil. Celle-ci emploie aujourd’hui plus de 1.000 personnes et devrait voir ses effectifs doubler d’ici 2036 avec l’arrivée de deux escadrons de Rafale.

armée de l'air BA 116 base aérienne démographie économie emploi étude Insee militaire
Publié le 1 octobre à 09h16 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Le préfet du Doubs prend un arrêté contre la détention et la consommation de protoxyde d’azote

Le préfet du Doubs Rémi Bastille, a pris un arrêté le 26 septembre 2025 rappelant la loi de 2021 et interdisant également, sur tout le territoire départemental, du 1er octobre 2025 au 1er février 2026, la consommation du protoxyde d’azote sous toutes ses formes par les mineurs et majeurs dans l’espace public.

interdiction mineur préfet du doubs protoxyde d'azote rémi bastille
Publié le 30 septembre à 18h29 par Alexane
France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

5
nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Société

À Besançon 300 personnes ont marché pour le Climat, la Justice et les Libertés

Plus de 300 personnes ont pris part à la Marche Climat, Justice, Libertés organisée à Besançon dimanche 28 septembre 2025. L’événement était porté par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

alternatiba climat france nature jardins des vaîtes justice liberté marche pour le climat zero dechet
Publié le 29 septembre à 10h04 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 10.19
couvert
le 03/10 à 09h00
Vent
0.13 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
100 %
 