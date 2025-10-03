La Ville de Besançon lance un appel à candidature des agents recenseurs

Des personnes volontaires au recensement de la population qui se tiendra du jeudi 15 janvier au samedi 21 février 2026 sont recherchées par la Ville de Besançon.

Pour participer, il faut avoir entre 18 et 69 ans (une visite médicale est nécessaire pour les personnes de 67 à 69 ans). Il faudra également s’engager à suivre une formation de deux demi-journées dispensées par l’INSEE, être disponible aux heures des repas, en début de soirée et les samedis. Les qualités requises à cette mission reposent sur la discrétion, la diplomatie, la persévérance, l’organisation et la rigueur.

Une rémunération de 12 € brut par logement

Le recrutement est réalisé par la mairie, en voie contractuelle. Pour candidater, il suffit d’adresser une lettre de motivation et un CV jusqu’au 19 octobre 2025 en vous connectant sur la plateforme de recrutement de la Ville.

La rémunération se fait en fonction du nombre de logements recensés (environ 12 € brut par logement).

Comme dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants, 8 % des adresses du territoire bisontin sont tirées au sort par l’INSEE pour être recensées. Les agents devront se rendre chez les habitants pour leur remettre des questionnaires. "Cela permettra ensuite à l’INSEE de calculer le nombre d’habitants de la ville, constater les évolutions démographiques pour adapter au mieux les offres de service, mais aussi calculer les dotations d’État aux collectivités", précise la Ville de Besançon.