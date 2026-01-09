Vendredi 9 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Transports

La voie des Mercureaux fermée pour travaux le 14 janvier prochain

Publié le 09/01/2026 - 11:13
Mis à jour le 09/01/2026 - 10:42

La direction interdépartementale des Routes Est (Dir Est) a annoncé la fermetutre de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circualtion durant la nuit du 14 janvier 2026.

Voie des Mercureaux (illustration) © D Poirier
Voie des Mercureaux (illustration) © D Poirier

Durant la soirée du mercredi 14 janvier 2026, de 21h00 à minuit, la dir Est, pour le compte de l’État, va fermer la section de la RN57 (de la voie des Mercureaux, contournement sud-ouest de Besançon), dans les deux sens de circulation. Cette fermeture est nécessaire "afin de réaliser les contrôles périodiques obligatoires des équipements de sécurité des tunnels et la maintenance des équipements dynamiques" précise le communiqué.

Des déviations seront mises en place dans les deux sens de circulation.

Publié le 9 janvier à 11h13 par Elodie Retrouvey
Transports

