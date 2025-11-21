Le chef d’état-major de l’armée de Terre en inspection au 19e régiment du génie à Besançon

Le mercredi 19 novembre 2025, la brigade du génie a accueilli le général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre au quartier Joffre du 19e régiment du génie à Besançon pour une visite d’inspection.

Cet emplacement, proposé par le général Christophe Bizien, commandant la brigade du génie, a été retenu pour ses installations et les possibilités qu’il offre.

Composée de cinq régiments (132e régiment d’infanterie cynotechnique, 2e régiment de dragons, 28e groupe géographique, 19e régiment du génie, 31e régiment du génie), son état-major est stationné à Angers (Maine et Loire), ville berceau de l’arme du génie.

Dans un contexte international marqué par des tensions, et nous obligeant à nous transformer, la brigade du génie récréée il y a un an dans le cadre du plan de transformation de l’armée de Terre, a pu montrer ses capacités et spécificités.

Démonstrations à Thoraise

Lors d’une démonstration sur le camp de Thoraise, plusieurs tableaux dynamiques mêlant savoir-faire, engins et matériels de ses cinq régiments ont été proposés permettant ainsi d’apprécier leur synergie concourant à la maîtrise du milieu d’engagement. Franchissement, décontamination, capacités cynotechniques, renseignement, cartographie, leurrage, reconnaissance, appui au déploiement … sont autant de capacités qui ont été présentées à cette occasion.

Cette journée dense s’est achevée par une adresse à la brigade, lors de laquelle le CEMAT a souligné sa force, ainsi que sa confiance dans les capacités uniques et différenciantes dont elle dispose.

(Communiqué)