Le CLA de Besançon se prépare à accueillir 1500 professeurs de français du monde entier

Le CLA de l’Université Marie et Louis Pasteur joue un rôle déterminant dans la préparation de l’événement. Depuis 2021, il accompagne les organisateurs dans la logistique et la mise en réseau avec les partenaires locaux. Carlos Tabernero, directeur du CLA, souligne qu’”en tant qu’acteur de promotion du territoire et de l’université à l’international, il était important pour le CLA de se positionner dans l’organisation de cet évènement majeur et de contribuer à la promotion de la francophonie et du plurilinguisme.”

Une mobilisation locale et bénévole

Pour accueillir les congressistes dans les meilleures conditions, le CLA a lancé un appel à candidatures pour constituer une équipe de 150 bénévoles. Ces derniers seront issus du personnel du CLA, d’étudiants de l’université, de retraités ou encore de citoyens bisontins volontaires. Leur mission sera d’assurer l’accueil, l’orientation et le soutien logistique des participants, mais aussi de contribuer à l’organisation d’activités culturelles et de sorties de découverte de la région.

Valorisation de la langue et du territoire

Pendant le congrès, le CLA tiendra un stand au sein du village des exposants, installé au Kursaal. Il y présentera ses compétences en enseignement du français langue étrangère, ainsi que des animations destinées à promouvoir la langue et la culture françaises. Parmi celles-ci, des ”happy hours” gourmandes mettront en valeur les produits locaux.

En marge du congrès, les Nocturnes du CLA, programmées du 11 au 15 juillet à partir de 19h, proposeront des soirées pédagogiques et ludiques incluant ateliers d’écriture, jeux de piste, exposition, rencontres et activités autour de l’intelligence artificielle.

Une dynamique estivale prolongée

Parallèlement au congrès, le CLA organisera également son université pédagogique d’été. Elle accueillera plusieurs centaines de professeurs de français langue étrangère venus du monde entier, dans un objectif de formation continue, de découverte culturelle et de partage avec les habitants.