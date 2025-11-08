Samedi 8 Novembre 2025
Charbonnières
Loisirs

Le Dino-Zoo prolonge la magie avec une ouverture exceptionnelle jusqu'au 11 novembre

Publié le 08/11/2025 - 11:00
Mis à jour le 06/11/2025 - 16:51

Face au succès de l’événement “Dragons et créatures d’Halloween”, le parc préhistorique Dino-Zoo, situé à Charbonnières-les-Sapins, a annoncé une ouverture exceptionnelle les samedi 8, dimanche 9 et mardi 11 novembre, de 11 h à 18 h. 

© Dino Zoo
© Dino Zoo

Le parc explique dans son communiqué vouloir “permettre aux visiteurs de profiter une dernière fois de l’ambiance automnale et féerique du Dino-Zoo avant la trêve hivernale”.

Durant ces trois journées, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir les “dragons animatroniques plus vrais que nature”, une attraction phare du moment. Le parc proposera également l’animation “Dragosaure”, pour découvrir le lien fascinant entre dragons et dinosaures, ainsi qu’un film 4D intitulé “Pièges et Dragons”, présenté comme “une aventure immersive pleine de sensations”.

Une atmosphère chaleureuse pour clore la saison

L’expérience se veut aussi conviviale et familiale. Le programme inclut un feu de camp avec chamallows grillés, ainsi que des décors automnaux et une ambiance tamisée à la tombée du jour. Le Dino-Zoo précise que “le parc fermera exceptionnellement à 18 h, pour permettre aux visiteurs de profiter de la douce atmosphère du début de soirée”.

Cette ouverture prolongée marque la clôture de la saison 2025, qualifiée par le parc de “riche en émotions” par l'équipe. Le site donne d’ores et déjà rendez-vous à son public pour la réouverture hivernale en février 2026, à l’occasion des “Vacances Givrées”.

automne dino zoo

Publié le 8 novembre à 11h00 par Alexane
