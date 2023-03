Le festival D’Autres Formes va envahir le centre-ville de Besançon… jusqu'au CHU !

Au programme de l’évènement : installation interactives, concerts, expériences, conférences… D’Autres Formes est un festival immersif d’art et de technologie. Pendant quelques jours, les publics pourront jouer sur une fresque peinte au sol, voir et diriger des personnages animés dans des tableaux du musée des beaux-arts, transformer la façade d’un bâtiment avec un téléphone, visiter une expo où les visiteurs seront surveillés pas à pas, écrire le début d’une histoire et en connaître la suite 2000 ans plus tard, parcourir le centre-ville bisontin avec un smartphone en carton (oui oui !), danser jusqu’à épuisement et même chercher des oeufs de Pâques pour composer de la musique…

Le tout dans 11 lieux, soit au musée des Beaux-arts et d’archéologie, au musée du Temps, au CHU de Besançon, à La Rodia, au Bastion, à l’Université de Franche-Comté, à l’Éphéméride, à la Citadelle, à la librairie Réservoir Books, au campus de la Bouloie et dans l’espace public. Rien que ça.

Infos +

Nouvelles Formes est une association artistique bisontine portée sur la technologie et accordant une attention particulière aux créations pluridisciplinaires, interactives et innovantes. Elle ambitionne de participer à l’émancipation du libre arbitre numérique en amenant le public à manipuler des formes artistiques singulières. Nouvelles Formes est membre du réseau national HACNUM.

Le programme détaillé :

Mercredi 5 avril en soirée - entrée libre à l’Éphéméride

Soirée dj set - lancement du festival



Du mercredi 5 au dimanche 9 avril - entrée libre au CHU de Besançon

Sol Vif - Guillaumit et Small Studio / création



Du jeudi 6 au dimanche 9 avril en journée au musée des Beaux Arts et d’Archéologie

Nouvelle Chine - Nicolas Chevailler et 3615 Señor / création

Du jeudi 6 au dimanche 9 avril en journée au musée du Temps

Exposition - Æther Laser et L’Espace Multimédia Gantner

Jeudi 6 et vendredi 7 avril en soirée - entrée libre au CROUS devant la salle Jenny D’Héricourt

Instant Architect - Ex Lumina / création



Du vendredi 7 au soir au dimanche 9 avril en journée - entrée libre à La Citadelle

Ataraxie - Maxime Houot - Collectif Coin



Samedi 8 avril en après-midi - entrée libre à la librairie Reservoir Books

36 15 Brazil - 3615 Señor / création



Samedi 8 avril en après midi - entrée libre dans la Grande rue

Dumbphones - 3615 Señor



Samedi 8 avril de 21h à 4h à La Rodia

Concerts - Dombrance + Romane Santarelli + Citron Sucré

+ Hyperactive Leslie + Morgane

Dimanche 9 avril de 14h à 17h - entrée libre sur réservation Le Bastion

Chasse aux oeufs électroniques / création