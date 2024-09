Le festival du Bitume & des plumes revient début octobre à Besançon

La neuvième édition du festival d'arts de rue du Bitume et des Plumes revient à Besançon les 4, 5 et 6 octobre 2024.

Durant trois jours, la place Granvelle sera le "QG" du festival qui s’infusera dans chaque recoin de la ville pour que celle-ci "se transforme en un espace vivant, foisonnant d’art, d’engagement et de poésie" précise les organisateurs. Le public pourra y retrouver l’infokiosque de la Furieuse, puis le Remue-Manège de la cie Pareidolie, un manège fait main, et l’atelier de tamponnage et de personnalisation de cartes postales. La cour du Palais Granvelle quant à elle, sera habitée par un collectif d’entresorts, des caravanes-spectacles aux univers oniriques fabriqués par le collectif de Chalon-sur-Saône : La Méandre. Et tout ça, sous l’œil d’une grande scène qui s’anime dès 20h le vendredi avec une scène ouverte orchestrée par le collectif de drag bisontin la House of Détritus. La soirée se poursuivra avec le bal dansant du groupe Atouboudchan qui reprend les meilleurs refrains de Michel Delpech, Dalida et autre Rita Mitsouko.

Un spectacle d’ouverture Place de la Révolution

Vendredi 4 octobre à 19h Place de la Révolution, la cie AIAA ouvrira le festival avec un spectacle exutoire autour des médias intitulé "Madame, Monsieur, Bonsoir!" La cie part d’un constat simple : 50% des français ne font pas confiance aux médias français mais pourtant tout le monde continue de s’informer. A une heure de grande écoute, vivez une traversée de situations absurdes et décalées qui interrogent le travail du journalisme, la transmission de l’information et ce que ça dit de la démocratie.

Une inauguration de jardin sous le signe de l’amitié

Samedi 5 octobre, la Maison de quartier Grette-Butte inaugure ses jardins en offrant notamment un bel écrin à la dernière création de la cie jurassienne Pocket Théâtre, Homme(S) Intègre(S) ? Une promesse à tenir. Une histoire d’amitié entre deux hommes, un français et un burkinabé, dans un Burkina Faso d’il y a 20 ans. Premier récit porté par Thierry Combe qui nous invite à revivre son immersion de jeune professeur. Entre découvertes et déconvenues, matchs de foot et rites initiatiques, il convoque ses souvenirs et figures du passé, autant d’échos à l’actualité dramatique du pays. Le deuxième récit, burkinabé, porté par Helton Schadrak Tiendrebeogo, sera créé en 2025.

Faire-ensemble dans le quartier Grette-Butte

Le Festival du Bitume et des Plumes et la Maison de l’Architecture mettent en commun leur énergie pour proposer au public bisontin le spectacle "Chantier !" La tournée du coq, création de la cie jurassienne Les Urbaindigènes, dans le quartier Grette-Butte. Un format de spectacle XXL qui nous fera vivre une expérience collaborative : le montage d’une charpente de 10m de haut. Tout seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin.

En chiffres :