Le Grand Besançon recherche un.e maître-composteur

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute un.e Maître de compostage au sein du service Valorisation Organique du SYBERT (Syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets)

>Missions :

-Participer à la gestion technique des chalets de compostage ou composteurs de quartier:

-Contrôler régulièrement le bon fonctionnement (visuel, températures, niveaux remplissage et humidité), programmation des retournements du compost, approvisionnement des chalets en broyat, récolte et distribution du compost, intervention en cas d’urgence

-Installer et entretenir la signalétique (panneaux, affiches, flyers)

-Enregistrer les données de suivi technique dans la base de données informatique

-Assurer la logistique du matériel lié aux chalets (bioseaux, géotextile, griffe, …): gestion du stock et préparation des commandes

Participer aux interventions terrain pour le compostage en pied d’immeuble et assurer le renouvellement et la

maintenance des équipements

-Alimenter la base de données informatique relative au compostage (enregistrement des demandes, mise à jour de la liste des référents, suivi des sites)

-Participer aux interventions terrain: apport de broyat, installation ou réparation des composteurs, sondage des habitants

-Conseiller les usagers: Identifier les solutions techniques ou organisationnelles pouvant être proposées et les communiquer de façon pédagogique aux usagers

-Instruire les demandes des habitants et assurer le lien avec le prestataire pour l'accompagnement des demandes de compostage

Préparer et distribuer les composteurs individuels à Besançon (peut-être amené à dispenser des formations aux usagers sur le compostage ou le lombri-compostage)

Aider au contrôle des prestations dans le cadre de la filière agricole de co-compostage des déchets verts

-Réaliser le suivi qualité des andains

-Participer au contrôle sur le terrain du respect des procédures par les prestataires

>Missions transversales:

-Assurer l'accueil téléphonique et/ou physique (conseils techniques, modalités d'intervention du Sybert)

-Participer à la diffusion des outils de communication "compostage"

>Profil recherché

-Expérience appréciée dans les domaines de l'environnement, de la gestion des déchets ou des déchetteries

-Compétences relationnelles avérées : contact avec le public, travail en équipe, écoute/compréhension

-Respect des consignes

-Pratique des outils bureautiques nécessaire

-Compétences rédactionnelles

-Sens de l’initiative et de l’anticipation

-Autonomie

-Vaccination leptospirose recommandée

-Permis B obligatoire

>Conditions particulières :

-Travail partagé entre bureau et extérieur

-Travail ponctuel en soirée et week-end

-Aptitudes physiques liées au travail demandé

-Insalubrité (gestion du compost des chalets et des composteurs)

>Recrutement par :

-voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux,

-contractuelle pour les personnes titulaires d'un diplôme de niveau minimum CAP/BEP. Dans ce cas, un CDD de 3 ans est proposé avec possibilité de reconduction et passage en CDI après 6 ans de contrat,

-intégration directe possible sur le grade d'adjoint technique, selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

>D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

-Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,

-Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, 35 jours de congés

-Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,

-Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,

-Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,

-remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,

-Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans

votre parcours professionnel.

Date limite de candidature : 10 mai 2024

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

Contact :

Au sein du service : Claire BOUJARD, Cheffe du service Valorisation Organique, au 03.81.87.85.22

RH : Patrice PHILIPPE, Assistant de recrutement, au 03.81.61.51.98