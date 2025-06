Le groupe Bernard Loiseau ouvre un nouveau restaurant à Metz

Après Saulieu, Beaune, Dijon, Besançon et Tokyo, le groupe Bernard Loiseau continue son développement et annonce l’ouverture prochaine d’un restaurant en plein centre de la ville de Metz, sur le territoire lorrain au printemps 2026. Bernard Loiseau a passé sa vie à défendre les terroirs de France et ses artisans : le groupe continue cette mission en s’installant dans de belles villes de province afin de faire rayonner les différents trésors de leur terroir.

Ce sera le cas dans ce futur restaurant, à vocation étoilée, qui ouvrira ses portes dans un lieu iconique du patrimoine de la ville Metz : en contrebas du marché couvert, dans l’ancien marché au poisson (1844), situé place de Chambre, au pied de la cathédrale. Ce bâtiment, initialement palais épiscopal, présente un cachet exceptionnel : ”somptueuse hauteur sous plafond, grandes voûtes, dans un écrin de pierre de Jaumont locale”, décrit le groupe dans un communiqué.

Le restaurant s’appellera ”Loiseau de Lorraine” et aura pour mission de ”sublimer le terroir de Lorraine” est-il précisé : ouverture prévue pour le printemps 2026. L’espace accueillera le restaurant de 50 places environ, ainsi qu’un lounge (salon de thé en journée, et bar le soir). Pour plus de gourmandise, deux signatures des établissements seront présentes : le comptoir à pâtisseries et l’œnothèque proposant une sélection de vins au verre locaux. L’établissement ciblera à la fois les Messins, les voyageurs, mais aussi la clientèle d’affaires et l’événementiel.



Le groupe Bernard Loiseau compte créer une douzaine de postes et ”faire émerger les talents locaux” : les candidatures sont ouvertes sur recrutement@bernard-loiseau.com