Le groupe possédant Flowbird s’appelle désormais "Arrive"

Du 11 au 14 juin 2025, le salon technologique VivaTech, de dimension internationale, se tient à la porte de Versailles à Paris. Cette année, le Canada est mis à l’honneur. Des liens entre organismes français et canadiens vont donc se nouer, dont la signature annoncée d'une collaboration scientifique entre Cap Solar, entreprise québécoise, et l’Institut supérieur de l’automobile et des transports en Bourgogne-Franche-Comté.