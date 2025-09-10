Le Mont d’Or est de retour…

Comme chaque année, il est attendu avec impatience. Environ 5.000 tonnes de Mont d’Or sont produites par saison. Il sera commercialisé jusqu'au 10 mai prochain.

La production a été lancée depuis le 15 août et 21 jours d'affichage sont à chaque fois nécessaires à sa confection.

Ce dimanche 14 septembre, une fête sera consacrée au célèbre fromage dans la commune de La Longeville. Les visiteurs pourront découvrir les premières productions des dix ateliers de fabrication et assister à la parade de la Confrérie du Mont d’Or qui escorte les fromages tout juste affinés.