Mercredi 10 Septembre 2025
Franche-Comté
Economie Vie locale

Le Mont d’Or est de retour…

Publié le 10/09/2025 - 11:02
Mis à jour le 10/09/2025 - 09:47

Fabriqué depuis le 15 août, le Mont d'Or est commercialisé depuis ce mercredi 10 septembre 2025. 

© Elodie R

Comme chaque année, il est attendu avec impatience. Environ 5.000 tonnes de Mont d’Or sont produites par saison. Il sera commercialisé jusqu'au 10 mai prochain.
La production a été lancée depuis le 15 août et 21 jours d'affichage sont à chaque fois nécessaires à sa confection.

Ce dimanche 14 septembre, une fête sera consacrée au célèbre fromage dans la commune de La Longeville. Les visiteurs pourront découvrir les premières productions des dix ateliers de fabrication et assister à la parade de la Confrérie du Mont d’Or qui escorte les fromages tout juste affinés.

mont d'or

Publié le 10 septembre à 11h02 par Hélène L.
