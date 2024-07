Le mouvement écologiste de Bourgogne-Franche-Comté appelle à ''sauver la République''

Le 5 juillet 2024, le mouvement Écologistes & Solidaires BFC a témoigné de son soutien aux candidats et candidates du Nouveau Front Populaire et d'Ensemble Républicains face au Rassemblement National.

''Nous devons tout faire pour sauver notre République, garantir la paix civique et la sécurité de toutes et tous. On ne peut pas trier les Françaises et les Français en fonction de leur origine. Il est temps de revenir au calme et au dialogue, d’apaiser ce pays et de lui redonner sa fierté républicaine'' estime Claire Mallard, présidente du groupe Ecologistes & Solidaires de Bourgogne-Franche-Comté, pour qui ''cette campagne a mis en lumière la menace très grave'' que constitue le Rassemblement National.