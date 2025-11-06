Jeudi 6 Novembre 2025
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Le préfet de la Haute-Saône interdit les free party, teknivals et rave party

Publié le 06/11/2025 - 16:13
Mis à jour le 06/11/2025 - 15:34

Un arrêté préfectoral a été déposé ce jour par le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, pour interdire des rassemblements festifs à caractère musical de type "free party, teknival et rave party" du 7 novembre 2025 à 18 heures au 12 novembre 2025 à 8 heures dans tout le département. Celui-ci concerne également l’interdiction de circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ces rassemblements non autorisés. 

© Pexels - Maumascaro

"Les rassemblements festifs non déclarés à caractère musical, type "free party, teknival et rave party", sont de nature à provoquer d’importants troubles à l’ordre public, en raison notamment de l’augmentation du risque de conduite sous l’emprise de substances psychoactives, de dégradation des propriétés et des espaces naturels occupés et de la gêne sonore occasionnée", évoque la préfecture de la Haute-Saône dans son communiqué.

À ce titre, Serge Jacob, préfet de la Haute-Saône, a décidé par arrêté préfectoral d’interdire la tenue de ces rassemblements, ainsi que le transport de tout matériel de sonorisation susceptible d’être utilisé à cette fin, sur le territoire du département du vendredi 7 novembre 2025 à 18 heures au mercredi 12 novembre 2025 à 8 heures.

Cette interdiction ne concerne pas les événements légalement déclarés ou autorisés.

"Le non-respect de ces mesures est passible de 1 500 euros d’amende et de la confiscation du matériel (article R.211-27 du code de la sécurité intérieur)" rappelle la préfecture.

Publié le 6 novembre à 16h13 par Elodie Retrouvey
