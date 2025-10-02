Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?

Le restaurant Le Parc, situé à l’entrée du parc Micaud, avenue Édouard Droz à Besançon, a été racheté à la mi-septembre 2025 par un entrepreneur local. Reste désormais à savoir quel sera le nouveau concept : encore un établissement gastronomique visant l’étoile ou une formule plus accessible au grand public ? Réponses.

Selon nos informations, l’établissement, qui devrait prochainement changer de nom, s’éloignera de l’univers de la haute gastronomie. Le projet prévoit l’ouverture d’un bar à cocktails, associé à une offre de restauration bistronomique et de brunchs. Le lieu pourra également accueillir des événements et sera disponible à la privatisation.

À la tête de ce nouveau projet figure Paul-Émile Robinet, entrepreneur bisontin bien connu, déjà dirigeant de plusieurs sociétés locales et régionales, qui devient ainsi l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.