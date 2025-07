Le taux de chômage baisse de 7,1 % en Bourgogne-Franche-Comté 

France Travail annonce ce vendredi 29 juillet 2025 que le nombre de demandeurs d’emploi en Bourgogne Franche-Comté baisse de 7,1 % sur le deuxième trimestre de l’année pour la catégorie A et donc tenus de rechercher un emploi et sans activité.

En moyenne au 2 trimestre 2025, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 203 620. Parmi eux, 108 240 sont sans emploi (catégorie A) et 95 380 exercent une activité réduite (catégories B, C).

On note donc une baisse de 7,1 % pour la catégorie A par rapport au trimestre précédent.

Même constat dans les différents départements de la région ?

Au 2 trimestre 2025, en Bourgogne-Franche-Comté, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C se situent entre -3,5 % dans l’ Yonne et -1,6 % dans le Territoire de Belfort. Sur un an, elles se situent entre +2,1 % dans l’ Yonne et +7,5 % dans le Doubs. Sur un trimestre les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre -8,3 % dans l’ Yonne et -5,1 % dans le Territoire de Belfort. Sur un an, elles se situent entre +2,6 % dans l’ Yonne et +12,3 % dans le Doubs.

Entrées et sorties des différentes catégories

En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre moyen d’entrées en catégories A, B, C au 2 trimestre 2025 augmente de 20,6 % par rapport au trimestre précédent (+28,1 % sur un an). Les entrées pour fin de contrat (-380), fin de mission d’intérim (-180), démission (-100), rupture conventionnelle (-50), licenciement économique (-20), autre licenciement (-70), première entrée sur le marché du travail (-140), retour d’inactivité (-20), réinscription rapide (-120) et motif indéterminé (-290) sont en baisse.

Les entrées pour autres motifs (+5 780) sont en hausse. Sur la même période, le nombre moyen de sorties des catégories A, B, C croît de 46,4 % (+41,1 % sur un an). Les sorties pour entrée en stage ou en formation (-30), arrêt de recherche (-50) et radiation administrative (-120) sont en baisse. Les sorties pour reprise d’emploi déclarée (+130), cessation d’inscription pour défaut d’actualisation (+8 420) et autres cas (+550) sont en hausse. En France (hors Mayotte), le nombre moyen d’entrées en catégories A, B, C croît de 19,6 % entre le 1 trimestre 2025 et le 2 trimestre 2025 (+26,8 % sur un an) et le nombre de sorties des catégories A, B, C augmente de 42,4 % (+36,3 % sur un an).

(Sources : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, France Travail)