Le top des pires endroits à Besançon pour fêter la Saint Valentin...

Sous le pont Battant

Qui dit lieux magiques à Besançon dit pont Battant. Rien de mieux que de manger un tacos triple viandes, mélangé aux légendaires odeurs fortement peu agréables. Avec un peu de chance, la pluie sera au rendez-vous pour arroser les festivités !

Chez la belle-mère

Si la Saint Valentin est une opportunité pour se retrouver enfin à deux, elle peut aussi faire l'objet de retrouvailles fabuleuses… un dîner aux chandelles chez les beaux-parents. L'occasion de faire tomber les masques une bonne fois pour toutes !

À la gare Viotte

Les tourtereaux pourraient (ou pas) se donner rendez-vous au cœur de la gare Viotte aux alentours de minuit. Sandwichs triangles à la main achetés la veille, les amoureux pourront profiter de cette atmosphère glauque idyllique.

Au PMU

Ici à Besançon, les bar PMU ne manquent pas. Au programme du soir : verres de Ricard devant un match de football en replay ou une course hippique, accompagnés de frites maisons (ou pas) ! Un moment idéal pour se lancer dans les paris, qu'ils soient sportifs ou non !

À la laverie automatique

Inutile de dire que la laverie automatique est l'endroit parfait pour laver son linge sale… Assis sur une machine à laver ou devant le hublot à regarder les vêtements s'enrouler pendant une heure, cette soirée mousse promet d'être magique pour les amoureux du faire-plaisir.

Chez son ex

Date spécial pour les pro de la nostalgie…direction chez son ex favori(e) ! Lieu idéal surtout, pour se rappeler à quel point le passé porte bien son nom et qu'il est bien là où il est (ou pas). L'occasion aussi de créer de nouveaux liens : plus on est de fous, plus on rit, non ?

Au fast food

Qui a dit que le fast food était réservé aux dimanches soir après une soirée bien arrosée ? La Saint Valentin peut-elle aussi être une excuse pour commander son burger préféré ? Bien moins cher qu'un restaurant étoilé, le fast food reste LE bon plan pour ceux qui n'ont déjà plus un rond le 14 février !