Vesoul
Justice Société

Le tribunal judiciaire de Vesoul accueillera la Nuit du Droit 2025 le 2 octobre 2025

Publié le 28/09/2025 - 17:30
Mis à jour le 25/09/2025 - 18:05

La Nuit du Droit 2025 se déroulera le 2 octobre, une date choisie pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement. Elle coïncide avec l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre, offrant ainsi une occasion unique de dialoguer avec des professionnels du droit dans une ambiance conviviale.

Palais de justice de Vesoul. © Alexane Alfaro
Palais de justice de Vesoul. © Alexane Alfaro

Au total, sept villes, dont Vesoul, accueilleront cette édition qui proposera ”des conférences captivantes, des tables rondes interactives, des ‘ciné-débats’ stimulants, des reconstitutions de procès historiques ou fictifs, des concours d’éloquence et bien d'autres activités pour découvrir le droit sous toutes ses facettes”. L’événement met ainsi l’accent sur la diversité des formats et des thématiques pour sensibiliser le public aux enjeux juridiques contemporains.

Chaque année, les organisateurs choisissent des thèmes reflétant les préoccupations actuelles de la société, tels que l'environnement, le harcèlement scolaire, les violences familiales, les crimes de guerre, les addictions, l’intelligence artificielle, etc. Les participants peuvent ainsi s’impliquer dans des activités interactives comme enquêtes, concours d'éloquence, escape games, ciné-débat et théâtre-débat, conférences, qui les transforment ”en acteurs du droit” le temps d’une soirée.

Le programme à Vesoul

Jeudi 02 octobre de 17h30 à 20h00, le tribunal judiciaire de Vesoul et le Conseil départemental de l’accès au droit de la Haute-Saône proposent une soirée inédite avec un procès fictif ouvert au public, gratuit et sans réservation.

Au programme : la reconstitution d’un procès fictif réalisé par des jeunes de l’aide sociale à l’enfance, accompagnés de professionnels du droit.

Une initiative portée par Laurent Fabius

Initiée en 2017 par Laurent Fabius, alors président du Conseil constitutionnel, la Nuit du Droit est rapidement devenue un événement culturel incontournable à travers toute la France et l'Outre-Mer. 

Selon le communiqué, Laurent Fabius a tenu à ”en garantir la pérennité au-delà de son mandat”. L’objectif reste inchangé : ”sensibiliser le public à l'importance du droit, de ses métiers et des institutions qui le façonnent au quotidien”. L’événement offre la possibilité de rencontrer des parlementaires, des magistrats, des avocats, des notaires, des universitaires… et de découvrir les rouages de notre système juridique.

Infos pratiques

Le programme détaillé par région est disponible via le communiqué officiel. L’ensemble des manifestations peut être consulté sur le site internet www.lanuitdudroit.fr  ainsi que sur LinkedIn, Instagram, X et Facebook.

la nuit du droit tribunal de vesoul tribunal judiciaire

Publié le 28 septembre à 17h30 par Alexane
