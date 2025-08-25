Lundi 25 Août 2025
Besançon
Loisirs Sport
Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Publié le 25/08/2025 - 07:10
Mis à jour le 22/08/2025 - 16:50

PUBLI-INFO • C’est décidé, avec la fin de l’été, je m’inscris dans une pratique sportive  durable ! Si vous avez une telle envie, Decathlon, vous propose le samedi 6 septembre (de 10 à 18 h) de découvrir plus d’une dizaine de sports sur le parvis de son magasin de Besançon. Et qui dit découverte, dit partenaires, surprises…

Le VitalSport, késako ?

Sur le parvis de Decathlon Besançon, donc, tout au long de la journée, en famille  et/ou avec vos amis, vous aurez la possibilité de découvrir nombre d’activités. Vous le ferez avec des éducateurs diplômés qui sont à même de répondre à toutes vos questions pratiques. Ce sera on ne peut plus convivial, puisque le sport, c’est évidemment conserver sa vitalité, mais c’est aussi le faire dans un esprit de partage et de con-vi-via-li-té.

Alors, les sports présentés ?

Prévoyez des vêtements confortables, parce qu’il vous sera possible de découvrir, voire comparer, par exemple, les sports suivants :

  • Le roller-hockey, avec un club qui, maintenant, est un habitué de cette manifestation, le Roller Hockey Club,
  • Le base-ball, avec le « Base Ball Badger » et sa structure gonflable, pour un test grandeur nature,
  • Le hand-ball avec le GBDH,
  • L’équitation, avec les « Écuries de Château Galland » et ses shetlands,
  • La boxe avec Boxe Impact 25,
  • Le judo avec PSB Judo, qui réalisera des animations pour l’occasion,
  • L’escalade proposée par Decathlon,
  • L’ Ekball, un jeu de société autour du basket-ball…
  • Le canoë-kayak, avec le « Saint-Vit Canoë Kayak » qui proposera en soirée, à partir de sa base de Saint-Vit, une descente au flambeau,
  • Sans oublier également, le tennis de table et le chearleading

Le sport, la santé et le partage

Parce qu’on ne peut pas parler de sport sans lui associer la question de la santé, Decathlon réunit, lors de cette manifestation, différentes partenaires :

  • Sera évidemment présent l’Établissement français du sang (EFS) pour nous sensibiliser à l’importance de donner son sang
  • Elisea, autre partenaire de Decathlon, animera un stand de sensibilisation sur les risques nés de la sédentarité, en compagnie d’une diététicienne et du célèbre « vélo smoothie ».
  • Le Comité départemental du sport adapté proposera également, lors de ce VitalSport, un quizz sur le sport adapté, ainsi qu’un parcours motricité.
  • « Optic 2000 » et « 123 Parebrise » seront également présents lors de cette manifestation.

Qui dit sport, dit encadrement…

L’essai de  chacune des activités présentes sur le parvis de Decathlon Besançon est encadré par des spécialistes de ces disciplines. À noter qu’ils appartiennent aux différents clubs présents, ce qui leur permet de répondre à toutes vos questions pratiques.

Autour du sport

Pour le VitalSport 2025, une grande bâche accueillera des activités manuelles destinées aux enfants. Ainsi, ils  pourront dessiner leur sport et/ou participer à  un atelier de création de bilboquets.

Pour vous restaurer, parce que le sport donne de l’appétit, un Foodtruck sera là, pour vous…

Infos +

Decathlon – Vitalsport 2025

  • Samedi 6 Septembre de 10 h à 18 h
  • Parvis de Decathlon Besançon à ChateauFarine
  • Activités gratuites
  • Inscription obligatoire (pour des raisons de sécurité) Cliquez sur ce lien
  • En fonction des conditions météorologiques du 6 septembre, penser à se munir d’une gourde, de crème solaire et d’une casquette ou d’un chapeau

Allez + loin

Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info
