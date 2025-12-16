Mardi 16 Décembre 2025
Marchaux-Chaudefontaine
Economie

Leman Industries accueille For Talents et acquiert Metalis Group dans le cadre d’une transmission familiale

Publié le 16/12/2025 - 16:00
Le groupe familial Leman Industries, acteur économique dans la production de pièces et sous-ensembles métalliques, plastiques et mécatroniques, franchit une nouvelle étape dans sa gouvernance et son développement industriel. Dans le cadre du passage de flambeau entre la 2e et la 3e génération de la famille Bontaz, For Talents, société d’investissement spécialisée dans la transmission d’entreprises familiales, prend une participation minoritaire au capital du groupe aux côtés de la famille fondatrice.

”L’entrée de For Talents à notre capital et l’acquisition de Metalis (Chaudefontaine) marquent une étape importante pour le groupe. Nous renforçons notre héritage familial, nos compétences industrielles et notre position sur des marchés stratégiques tels que la mobilité, l’énergie, l’aéronautique et la défense, dans une logique de transmission maîtrisée vers la troisième génération”, déclare Hugo Bontaz, Directeur Général de Leman Industries Group.

Fondée en 1971 par Florent Bontaz, puis dirigée par ses fils Philippe et Jean-Claude pendant plus de 35 ans, Leman Industries est aujourd’hui pilotée par Hugo Bontaz, représentant de la 3e génération, aux côtés d’Eric Girardin, Président. Théo Bontaz, également issu de la 3? génération, est engagé au sein de l’entreprise familiale.

L’acquisition de Metalis Group, un renfort stratégique

Dans la continuité de son développement, après l’acquisition d’AdduXi début 2025, Leman Industries acquiert Metalis Group auprès d’Aalberts N.V.. Cette opération permet au groupe de renforcer sa maîtrise industrielle et d’élargir son savoir-faire, notamment dans le découpage métallique de précision.

Metalis Group est spécialisé dans la production de composants métalliques et métalloplastiques de haute précision. Ses compétences incluent l’emboutissage complexe, le surmoulage métalloplastique, l’emboutissage profond cylindrique, la fabrication de ressorts plats, de pièces laminées et l’assemblage avec des procédés de finition complémentaires. Le groupe intervient dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’énergie/nucléaire, l’aéronautique et la défense, l’électroménager, le médical et l’équipement industriel.

”Leman Industries est une belle entreprise familiale, industrielle, internationale et innovante. Nous soutenons la volonté d’Hugo Bontaz, dirigeant du groupe et représentant de la 3? génération de la famille fondatrice qui reçoit le flambeau, de poursuivre son développement”, souligne Benjamin Teszner, Partner chez For Talents.

Une présence industrielle renforcée et internationale

Avec cette opération, le groupe consolidé Leman Industries + Metalis disposera d’un chiffre d’affaires consolidé proche de 300 millions d’euros, emploiera plus de 2.000 collaborateurs et sera présent dans 10 pays via 14 sites de production : France, Allemagne, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Maroc, Tunisie, États-Unis, Mexique et Chine.

Le groupe sera actif sur des marchés tels que l’énergie, la mobilité, l’aéronautique et la défense, tout en diversifiant ses activités à l’international.

For Talents, un accompagnateur des transmissions familiales

Créée en 2021 par Matthieu Leclercq, ancien président de Décathlon et fondateur d’O’Tera, For Talents est une société d’investissement familiale spécialisée dans l’accompagnement des entreprises lors de leur transmission intergénérationnelle. Elle a développé un protocole combinant investissement minoritaire et accompagnement humain sur mesure des dirigeants et de la gouvernance.

À ce jour, For Talents a investi plus de 700 millions d’euros dans 9 entreprises familiales PME et ETI, dont Paprec, Groupe Petit Forestier ou Riou Glass. L’entreprise est constituée de 15 collaborateurs issus du monde de l’entreprise et animés par des valeurs de confiance, de simplicité et d’innovation.

