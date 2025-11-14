Vendredi 14 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Publié le 14/11/2025 - 09:23
Mis à jour le 14/11/2025 - 09:24

Le groupe toulousain Agôn Electronics, soutenu par Argos Fund depuis 2022, a annoncé le 13 novembre 2025 l’acquisition de la société bisontine spécialisée dans le développement, la fabrication et l’homologation de dispositifs médicaux sous contrat Cisteo Médical. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Fondée en 2010 au cœur du bassin technologique de Besançon, Cisteo Medical, offre des solutions  sur mesure en conception, industrialisation et fabrication de dispositifs médicaux, en particulier implantables. Avec plus de 150 clients accompagnés depuis sa création, Cisteo "est aujourd’hui un pure player médical, reconnu en France et en Europe pour son expertise unique dans les procédés d’encapsulation garantissant la robustesse et l’herméticité des implants" précise le communiqué.

Ce rapprochement stratégique "marque une étape majeure pour Agôn Electronics, qui consolide sa position de leader dans la conception et la production de dispositifs médicaux innovants" est-il encore indiqué.

Une complémentarité stratégique

Agôn Electronics, via son entité Tame-Care (TRONICO), partage avec Cisteo Medical "une expertise technique de premier plan et une forte orientation client". "L’intégration des compétences de Cisteo Medical, notamment dans le domaine de l’encapsulation des implants médicaux actifs, permettra de proposer à nos clients des solutions globales de conception, d’industrialisation et de fabrication de dispositifs médicaux critiques" détaille pour sa part l’entreprise doubienne sur son site internet.

"L’intégration de Cisteo Medical dans le groupe Agôn Electronics soutient nos ambitions de se positionner comme un acteur de référence dans le marché médical, et de pouvoir proposer des dispositifs médicaux en notre nom", souligne Bruno Picquart, PDG d’Agôn Electronics. "Nous sommes fiers de rejoindre Agôn Electronics et de contribuer à bâtir un leader européen capable de répondre aux enjeux technologiques et réglementaires du marché médical", ajoute pour sa part Christophe Moureaux, CEO de Cisteo.

La transaction devrait être finalisée au 4e trimestre 2025, "sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence et des investissements étrangers compétentes" est-il enfin précisé.

À propos de Cisteo Medical

Basée à Besançon, au cœur du bassin technologique de Bourgogne-Franche-Comté, et comptant près  de 60 employés en 2025, Cisteo Medical est une CDMO (Contract Development & Manufacturing Organisation) spécialisée dans le développement, la fabrication et l’homologation de dispositifs médicaux sous contrat.

Depuis 2010, l’entreprise accompagne spin-off, start-ups et fabricants réglementaires dans toutes les étapes de leurs projets, de la conception initiale jusqu’à la production en salle blanche, en intégrant la vérification de conception et les démarches réglementaires.

Reconnue pour son expertise en microtechniques, mécatronique et développement logiciel, Cisteo Medical dédie son activité aux dispositifs médicaux innovants et complexes : implants actifs (neurostimulateurs, stimulateurs cardiaques), instruments dédiés à la chirurgie mini-invasive, à la robotique, ou encore dispositifs électromédicaux.

Pour offrir une approche globale et intégrée, l’entreprise prend également en charge la documentation technique pour le marquage CE et la certification FDA, ainsi que les prestations de qualité et d’affaires réglementaires, garantissant à ses partenaires un accompagnement complet jusqu’à la mise sur le marché

cisteo industrie rachat

Publié le 14 novembre à 09h23 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie

Appel à projets “Politique de la ville” 2026 à Pontarlier : ouverture des dépôts des dossiers

La Ville de Pontarlier et ses partenaires lancent un appel à projets pour 2026 à toutes catégories d’organismes intéressés par une action dans le champ de la Politique de la Ville : associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les candidatures sont ouvertes du 7 au 30 novembre 2025.

appel à projet ville de pontarlier
Publié le 13 novembre à 16h02 par Hélène L.
Besançon
Economie Vie locale

L’enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon

La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.

c'est nouveau ! centre commercial chateaufarine commerce galerie chateaufarine magasin mode prêt-à-porter
Publié le 13 novembre à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

entreprises olivier rietmann pme sénat sénateur tpe
Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La BGE met en lumière les créateurs d’entreprise de la région dans une web-série

Le réseau d’accompagnement BGE a lancé la quatrième édition des Talents BGE de la création d’entreprise. 38 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière chaque semaine sur le site BGE et dans une web-série de 14 épisodes (un par région), diffusée depuis le 19 septembre 2025, suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif ? observer la réalité entrepreneuriale à travers le parcours de ceux qui créent.

bge
Publié le 11 novembre à 14h02 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 ?

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, la Maison laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer avec style. Au programme : des infusions gourmandes bio aux saveurs inédites comme « Tarte Tatin » ou « Cho Coco Menthe », à savourer grâce au duo ÉcoFiltre & mug laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable calendrier de l’Avent, qui réservent chaque année leur lot de surprises aromatiques !

café calendrier de l'avent maison laGrange meilleur ouvrier de france noël nouvelle infusion “Tarte Tatin” quoi de 9 thé
Publié le 10 novembre à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Economie

Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c’est parti !

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

économie sociale et solidaire
Publié le 7 novembre à 15h52 par Alexane

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Sondage

 8.93
nuageux
le 14/11 à 09h00
Vent
0.76 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
81 %
 