L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Le groupe toulousain Agôn Electronics, soutenu par Argos Fund depuis 2022, a annoncé le 13 novembre 2025 l’acquisition de la société bisontine spécialisée dans le développement, la fabrication et l’homologation de dispositifs médicaux sous contrat Cisteo Médical.

Fondée en 2010 au cœur du bassin technologique de Besançon, Cisteo Medical, offre des solutions sur mesure en conception, industrialisation et fabrication de dispositifs médicaux, en particulier implantables. Avec plus de 150 clients accompagnés depuis sa création, Cisteo "est aujourd’hui un pure player médical, reconnu en France et en Europe pour son expertise unique dans les procédés d’encapsulation garantissant la robustesse et l’herméticité des implants" précise le communiqué.

Ce rapprochement stratégique "marque une étape majeure pour Agôn Electronics, qui consolide sa position de leader dans la conception et la production de dispositifs médicaux innovants" est-il encore indiqué.

Une complémentarité stratégique

Agôn Electronics, via son entité Tame-Care (TRONICO), partage avec Cisteo Medical "une expertise technique de premier plan et une forte orientation client". "L’intégration des compétences de Cisteo Medical, notamment dans le domaine de l’encapsulation des implants médicaux actifs, permettra de proposer à nos clients des solutions globales de conception, d’industrialisation et de fabrication de dispositifs médicaux critiques" détaille pour sa part l’entreprise doubienne sur son site internet.

"L’intégration de Cisteo Medical dans le groupe Agôn Electronics soutient nos ambitions de se positionner comme un acteur de référence dans le marché médical, et de pouvoir proposer des dispositifs médicaux en notre nom", souligne Bruno Picquart, PDG d’Agôn Electronics. "Nous sommes fiers de rejoindre Agôn Electronics et de contribuer à bâtir un leader européen capable de répondre aux enjeux technologiques et réglementaires du marché médical", ajoute pour sa part Christophe Moureaux, CEO de Cisteo.

La transaction devrait être finalisée au 4e trimestre 2025, "sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence et des investissements étrangers compétentes" est-il enfin précisé.

À propos de Cisteo Medical

Basée à Besançon, au cœur du bassin technologique de Bourgogne-Franche-Comté, et comptant près de 60 employés en 2025, Cisteo Medical est une CDMO (Contract Development & Manufacturing Organisation) spécialisée dans le développement, la fabrication et l’homologation de dispositifs médicaux sous contrat.

Depuis 2010, l’entreprise accompagne spin-off, start-ups et fabricants réglementaires dans toutes les étapes de leurs projets, de la conception initiale jusqu’à la production en salle blanche, en intégrant la vérification de conception et les démarches réglementaires.

Reconnue pour son expertise en microtechniques, mécatronique et développement logiciel, Cisteo Medical dédie son activité aux dispositifs médicaux innovants et complexes : implants actifs (neurostimulateurs, stimulateurs cardiaques), instruments dédiés à la chirurgie mini-invasive, à la robotique, ou encore dispositifs électromédicaux.

Pour offrir une approche globale et intégrée, l’entreprise prend également en charge la documentation technique pour le marquage CE et la certification FDA, ainsi que les prestations de qualité et d’affaires réglementaires, garantissant à ses partenaires un accompagnement complet jusqu’à la mise sur le marché