L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

A l’issue des sélections régionales qui se sont déroulées en mars 2025, l’équipe Bourgogne-Franche-Comté des métiers a été constituée. Elle est composée de 58 jeunes, 43 garçons et 15 filles ayant entre 17 et 23 ans, qui concourront lors des finales nationales qui se dérouleront du 16 au 18 octobre 2025 au Parc Chanot à Marseille.

Elles et ils démontreront tout leur savoir-faire et défendront les couleurs de notre Région dans différents métiers des secteurs suivants : alimentation, automobile et engins, BTP, industrie, communication et numérique, services, végétal.

De jeunes passionnés bourrés de talent

Véritable aventure collective mais également tremplin professionnel, les compétitions des métiers sont un rendez-vous incomparable pour mettre en avant la richesse des compétences professionnelles et les talents de jeunes passionnés. À leurs côtés, était également présent Lucas Pernet, compétiteur de la 47e édition qui a remporté une médaille d'Or en design graphique lors des finales européennes qui se sont déroulées du 10 au 12 septembre derniers à Herning, au Danemark. Il a témoigné de son parcours et motivant ainsi la 48e équipe régionale des métiers.

"Depuis plusieurs mois, nos jeunes championnes et champions se sont lancé un beau défi à la fois personnel et collectif. Dans cette aventure, elles et ils sont soutenus avec beaucoup d’engagement par des enseignants et professionnels passionnés", rappelle Willy Bourgeois, vice- président aux lycées et à l’alimentation, à l'offre de formation, à l'apprentissage et à l’orientation. "La Région Bourgogne-Franche-Comté est le premier partenaire de cette équipe régionale, et nous sommes extrêmement fiers de voir tous ces jeunes talents nous représenter bientôt aux finales nationales de la compétition des métiers WorldSkills !"

Parmi les 58 jeunes candidats retenu pour participer aux finales nationales Worldskills 2025, 15 jeunes sont issus du départements du Doubs, 7 du Jura, 3 de Haute-Saône et un du Territoire de Belfort.