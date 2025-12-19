Les chantiers de la semaine à Besançon (du 22 au 26 décembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Rue du Barlot
- Travaux sur réseau d'eau
- Rue Barrée entre le chemin de la Grange Marguet et le chemin de Vieilley - sauf riverains - déviation
- Du 22 décembre 2025 au 23 décembre 2025
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux électrique
- Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
- Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026
MANIFESTATIONS
- Vente de sapins de Noël du 05 décembre 2025 au 24 décembre 2025