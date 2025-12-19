Les chantiers de la semaine à Besançon (du 22 au 26 décembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue du Barlot

Travaux sur réseau d'eau

Rue Barrée entre le chemin de la Grange Marguet et le chemin de Vieilley - sauf riverains - déviation

Du 22 décembre 2025 au 23 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

Travaux sur réseaux électrique

Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée

Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026

