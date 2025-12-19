Vendredi 19 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 22 au 26 décembre 2025)

Publié le 19/12/2025 - 15:29
Mis à jour le 19/12/2025 - 10:13

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue du Barlot

  • Travaux sur réseau d'eau
  • Rue Barrée entre le chemin de la Grange Marguet et le chemin de Vieilley - sauf riverains - déviation
  • Du 22 décembre 2025 au 23 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux électrique
  • Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
  • Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026

MANIFESTATIONS

  • Vente de sapins de Noël du 05 décembre 2025 au 24 décembre 2025

chantier travaux

Publié le 19 décembre à 15h29 par Elodie Retrouvey
Devenez membre de macommune.info

