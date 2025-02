Les chiens de Bourgogne-Franche-Comté mis à l’honneur au Salon de l’agriculture 2025

Du 24 février et jusqu’au 3 mars 2025 au salon international de l’agriculture à Paris, les visiteurs pourront admirer les 1.000 plus beaux spécimens canins actuellement présentés au concours général agricole. Avec près d’une centaine des plus beaux spécimens canins de la région qui vont être examinés par le jury, la Bourgogne-Franche-Comté y sera largement représentée.

Au total 42 races et variétés élevées dans la région seront représentées : saint-Bernard, affenpinscher, laïka de Iakoutie, malamute de l’Alaska, pumi, bichon havanais, etc. mais aussi des races typiquement régionales comme le porcelaine.

De nombreux éleveurs de la région se retrouveront donc Porte de Versailles, pour profiter de cette occasion qu’offre le Concours Général Agricole Canin de faire connaître au plus grand nombre le fruit de nombreuses années de travail, parmi lesquels : l’élevage de laouen ki (21) de malamute de l’Alaska, l’élevage de la ferme de Simolière (25) de porcelaine, l’élevage foxlight (25) de spitz allemand, l’élevage sweeties doggies (71) de Boston terrier, l’élevage oukaya forever (71) de Terre-neuve, l’élevage de la caverne des anges (89) de welsh corgi, etc.

Des critères passés à la loupes

Le Concours Général Agricole Canin offre aux éleveurs l'occasion de faire connaître au plus grand nombre le fruit de nombreuses années de travail. Les chiens présentés au Concours général agricole seront jugés par un jury collégial composé de deux juges experts et d’un vétérinaire. Il s’agit du seul concours canin où trois connaisseurs émérites apprécient les chiens selon des critères consignés dans un document propre à chaque race, que l’on appelle le "standard", décrivant minutieusement le sujet idéal. Le poil, la taille, l’expression, le mouvement, le type, l’équilibre des proportions, le coloris de la robe, et beaucoup d’autres points sont examinés afin de permettre au jury de réaliser son classement en toute objectivité. Un vétérinaire est également présent pour observer le chien d’un point de vue santé. Il peut vérifier, par exemple, le squelette du chien, l’absence de boitement, si le souffle est bien régulier, etc.

260 races et variétés de chiens examinées au Concours Général Agricole 2024

Avec plusieurs centaines d’éleveurs venus de toute la France pour faire découvrir la richesse de l’élevage canin français, ce rendez-vous privilégié est une occasion pour les visiteurs de découvrir des dizaines de races en un seul et même lieu. Des races les plus populaires, comme le chien préféré des Français : le berger australien qui a remporté la palme du chien enregistrant le plus grand nombre de naissances en France en 2023 (près de 18.000 inscriptions au LOF), aux races les plus rares, comme le basset bleu de Gascogne, une magnifique race française qui a enregistré seulement 139 naissances en 2023 !

L’occasion pour les nombreux Français qui ont le projet d’accueillir un chien de bénéficier de conseils d’experts nécessaires pour trouver le compagnon idéal, adapté à son style de vie (ville, campagne, maison, appartement, activités, etc.), et de mieux appréhender leurs différences et besoins très souvent liés à leur fonction initiale (chasse, garde, terrier, etc.). En effet, accueillir un chien dans son foyer, c’est s’engager pour 15 ans en moyenne ! Donc pour une adoption responsable, se renseigner auprès d’experts présente un grand intérêt avant de franchir le pas.