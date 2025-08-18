Les conseils de l'été d'Anne Sallé #5 : Laissez tomber le masque (social, pas solaire)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" jusqu'à la rentrée. Au programme : s'autoriser à être un peu plus soi-même !

On a tous un petit masque social bien ajusté : le sourire poli, les réponses qui plaisent, les "oui" automatiques pour éviter les vagues. C’est pratique… mais parfois, ça étouffe un peu, non ?

L’été, c’est le moment parfait pour desserrer un peu l’élastique.

Et si vous vous autorisiez à être un peu plus vous ? Dire ce que vous pensez (avec bienveillance), exprimer ce que vous ressentez, refuser ce qui ne vous convient plus ? Rien de spectaculaire. Juste des micro-actes d’authenticité.

Un "non" clair. Un "j’ai besoin de temps pour moi". Un "j’ai adoré ce moment avec toi".

Ce sont ces petites choses qui, cumulées, allègent le cœur, libèrent le corps, donnent envie de se lever le matin avec un sourire sincère.

Et devinez quoi ? Plus vous êtes vous-même, plus vous attirez des relations qui vous ressemblent. Plus de jeux de rôle, plus de contorsions intérieures. Juste vous, en version plus détendue.

NB : Dans la formation "Oser être soi", on apprend à poser ces choix-là, à habiter son corps, à écouter son intuition. Mais vous pouvez commencer dès maintenant. Ce masque-là, vous pouvez l’enlever, il n’y a pas de virus derrière.