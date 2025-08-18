Lundi 18 Août 2025
Santé

Les conseils de l'été d'Anne Sallé #5 : Laissez tomber le masque (social, pas solaire)

Publié le 18/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 18/08/2025 - 12:00

Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" jusqu'à la rentrée. Au programme : s'autoriser à être un peu plus soi-même !

On a tous un petit masque social bien ajusté : le sourire poli, les réponses qui plaisent, les "oui" automatiques pour éviter les vagues. C’est pratique… mais parfois, ça étouffe un peu, non ?

L’été, c’est le moment parfait pour desserrer un peu l’élastique.

Et si vous vous autorisiez à être un peu plus vous ? Dire ce que vous pensez (avec bienveillance), exprimer ce que vous ressentez, refuser ce qui ne vous convient plus ? Rien de spectaculaire. Juste des micro-actes d’authenticité.

Un "non" clair. Un "j’ai besoin de temps pour moi". Un "j’ai adoré ce moment avec toi".

Ce sont ces petites choses qui, cumulées, allègent le cœur, libèrent le corps, donnent envie de se lever le matin avec un sourire sincère.

Et devinez quoi ? Plus vous êtes vous-même, plus vous attirez des relations qui vous ressemblent. Plus de jeux de rôle, plus de contorsions intérieures. Juste vous, en version plus détendue.

NB : Dans la formation "Oser être soi", on apprend à poser ces choix-là, à habiter son corps, à écouter son intuition. Mais vous pouvez commencer dès maintenant. Ce masque-là, vous pouvez l’enlever, il n’y a pas de virus derrière.

Publié le 18 aout à 12h00 par Anne Sallé • Membre
Santé

DOUBS (25)
Santé Société

Mobilisation des pharmaciens : quel impact pour les gardes ?

Depuis le 1er juillet 2025, les pharmacies de garde sont en grève, appelées par l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine à protester contre la remise en cause des remises commerciales sur les médicaments génériques. Des pharmaciens de Besançon nous ont partagé leur point de vue sur ce mouvement de contestation.

grève mobilisation pharmacies Union des syndicats des pharmaciens d'officine
Publié le 17 aout à 08h21 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Mobilisation des pharmaciens : jusqu’à 90% des officines fermées ce samedi 16 août

Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, a annoncé lundi 12 août 2025 au micro d’Ici que près de "90%" des officines seront fermées ce samedi 16 août dans plusieurs départements. Cette action s’inscrit dans un mouvement de mobilisation lancé par l’Uspo en réponse à un arrêté décrétant la réduction par deux des remises commerciales sur les médicaments génériques.

grève ministère de la santé mobilisation pharmacies
Publié le 16 aout à 08h57 par Salomé F. • Membre
Besançon
Politique Santé

Canicule et polluants atmosphériques : Alternatiba dénonce le “combo macabre de nos étés”

Dans un communiqué reçu ce mercredi 13 août 2025, le mouvement écologiste Alternatiba alerte sur le "combo macabre" généré par la vague de chaleur actuelle et les polluants atmosphériques. Il met aussi en avant la nécessité de "conduire les politiques publiques vers plus de responsabilité", notamment en ce qui concerne les transports.

alternatiba Besançon qualité de l'air
Publié le 14 aout à 17h58 par Eddy R.
France
Santé

Recycler nos médicaments pour faire des économies : bonne ou mauvaise idée ?

Pour limiter le gaspillage des médicaments, estimé à 1,5 milliard d’euros, Catherine Vautrin, ministre du travail et de la santé, propose de recycler les médicaments rapportés en pharmacie. En pratique, cette initiative ne pourrait concerner que certains médicaments, selon des conditions strictes.

Catherine Vautrin médicament pharmacie recyclage
Publié le 14 aout à 10h02 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Education Santé

Baptiste Thibault, un Franc-Comtois qui fait entendre sa voix au ministère de la Santé

Originaire de Lons-le-Saunier dans le Jura, Baptiste Thibault a récemment achevé son stage auprès de la ministre de la Santé, dans le cadre d’un cursus en politiques publique, en parallèle de ses études de médecine. À 29 ans, ce Franc-Comtois souhaite rétablir le dialogue entre l’administration et l’hôpital.

Catherine Vautrin ministre de la santé politiques publiques portrait
Publié le 17 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Un deuxième cas de Chikungunya acquis localement confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Après la confirmation du premier cas autochtone de chikungunya, à Dijon, le 8 août 2025, un second cas ayant acquis l’infection localement, a été confirmé par le Centre national de référence des arboviroses, le 11 août a indiqué l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC).

agence régionale de santé chikungunya moustique moustique-tigre
Publié le 13 aout à 09h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Vie locale

Fortes chaleurs : la Ville de Besançon appelle à la prudence et rappelle les bons réflexes

Météo-France a placé ce lundi 11 août le Doubs en vigilance orange canicule et prévoit cet épisode de fortes chaleurs pendant plusieurs jours. Face à cette situation, la Ville de Besançon invite ses habitant(e)s à adopter des gestes essentiels pour protéger la santé, surtout celle des personnes vulnérables.

canicule chaleur ville de besançon
Publié le 16 aout à 11h34 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

L’EFS Bourgogne Franche-Comté lance sa semaine estivale du don

Pour promouvoir la solidarité estivale, du 11 au 16 août 2025, l’EFS Bourgogne Franche-Comté organise une nouvelle édition de sa semaine estivale du don. Les huit maisons du don de la région se métamorphosent en lieux de voyage grâce à des décors et collations inspirés de destinations estivales.

don de sang efs semaine estivale du don solidarité
Publié le 11 aout à 16h00 par Salomé F. • Membre
Pontarlier
Santé Société

Utilisation des écrans : la ville de Pontarlier lance un programme de sensibilisation dès la rentrée

Afin de sensibiliser les familles sur l'utilisation des écrans chez les jeunes, la Ville de Pontarlier lance les « entretiens écrans familles ». À partir du 1er septembre 2025, les familles qui le souhaitent pourront rencontrer des professionnels formés en santé numérique pour s'informer et apprendre à limiter la surexposition aux écrans grâce à des astuces faciles à appliquer.

addiction aux écrans santé numérique ville de pontarlier
Publié le 8 aout à 15h59 par Eddy R.
France
Santé

Épidémie de parvovirose chez les chiens : une clinique vétérinaire française tire la sonnette d’alarme

Dans le secteur d’Auzat-sur-Allier (63), la clinique vétérinaire des Dômes a alerté vendredi 1er août 2025 concernant un début d’épidémie de parvovirose, une maladie "mortelle et extrêmement contagieuse". La clinique appelle les propriétaires de chiens non vaccinés à prendre des mesures de précaution immédiates pour prévenir le développement et la transmission de la maladie.

chien épidémie maladie vétérinaire
Publié le 8 aout à 11h30 par Salomé F. • Membre

