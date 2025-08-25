Lundi 25 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
École-Valentin
Education

Les Scoubi’Doubs, nouvelle micro-crèche à École Valentin

Publié le 25/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 25/08/2025 - 11:57

Située au 3 rue Saint-Christophe à École-Valentin, la micro-crèche baptisée Les Scoubi’Doubs ouvrira ses portes dès le mois de septembre 2025, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

© Micro-crèche École-Valentin
© Micro-crèche École-Valentin
© Micro-crèche École-Valentin
© Micro-crèche École-Valentin
1/4 - © Micro-crèche École-Valentin
2/4 - © Micro-crèche École-Valentin
3/4 - © Micro-crèche École-Valentin
4/4 - © Micro-crèche École-Valentin

Ingrid Pierre Dit Gérard est la présidente et gérante administrative de la structure. Après diverses expériences professionnelles, elle a souhaité créer sa propre entreprise "qui permettrait d'apporter un service avec un réel impact dans la société", nous indique-t-elle. Ce projet de micro-crèche lui tenait donc à coeur et elle a ainsi soigné chaque détail afin de permettre "aux enfants de s'épanouir et de se développer dans un environnement stimulant et sécurisant, mais aussi permettant à l'équipe de travailler dans des conditions saines et bienveillantes".

Pour cela, elle s’entoure de Virginie Vittoria, co-gérante de la micro-crèche et éducatrice de jeunes enfants depuis 12 ans. L’équipe éducative sera composée à terme de quatre professionnels.

Ingrid et Virginie ont souhaité ouvrir leur établissement dans une zone géographique attractive. L’établissement est situé sur l’axe routier qui relie Vesoul à Besançon et est à la fois proche des zones industrielles et commerciales, ce qui pour les deux gérantes, représente "un atout pour toutes les familles travaillant aux alentours". L’idée étant également "d’apporter une aide aux familles habitant les villages voisins qui sont en recherche d'un mode de garde".

Une grande salle de vie

La structure est répartie sur 162 m2 de plain-pied. Elle a été entièrement rénovée et aménagée de façon optimale pour que les enfants puissent se sentir en sécurité et épanouis. Elle a été aussi pensée pour que l'équipe puisse travailler dans de bonnes conditions et rendue facilement accessible grâce à de nombreuses places de parking.

Dès l’entrée, des casiers colorés et des bancs permettent aux enfants de déposer leurs affaires, pour ensuite venir profiter de leur journée dans une salle de vie de plus de 70m2 très lumineuse dans lequel quatre zones ont été définies : l'espace jeux ludiques de motricités et d'imitations, l'espace repas et activités manuelles, l'espace lecture et coin calme et enfin "un parc bébé très cocooning" nous précise Virginie.

© Micro-crèche École-Valentin

L’établissement compte également deux dortoirs, un bureau, une salle de pause pour l'équipe ainsi qu'une salle de bain avec une douche et des toilettes accessibles aux familles. Cette dernière, dédiée aux enfants, est composée d'un grand plan de change avec baignoire et escaliers sur mesure, d'un petit WC et double lavabos. La cuisine est aménagée "avec tout le matériel nécessaire pour préparer de bons petits plats aux enfants", ajoute Virginie. Enfin, un espace extérieur sera également proposé.

La structure a une visée "éco-responsable où les repas sont faits sur place avec des légumes et fruits de saison et dans la mesure du possible issus de l'agriculture biologique, ainsi que des produits ménagers et cosmétiques naturels pour garantir la santé et le bien-être des enfants et de l’équipe".

© Micro-crèche École-Valentin

Micro-crèche Les Scoubi'Doubs

Allez + loin

enfants micro-crèche

Publié le 25 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Port-sur-Saône
Education Social

À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales. 

jeunes jeunesse préfecture de la haute-saône
Publié le 22 aout à 16h52 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education Jeunesse

L’enseignement catholique de Franche-Comté prépare sa rentrée scolaire 2025

Ce vendredi 22 août 2025, c’est déjà la rentrée pour les chefs d’établissements, professeurs et associations de parents d’élèves au sein de l’enseignement catholique. Hier matin, Mireille Besseyre, directrice de l’enseignement catholique en Franche-Comté, a dressé un bilan des projets lancés et des objectifs pour l’année à venir.

affaire Betharram enseignement catholique rentrée 2025
Publié le 22 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à "assumer le coût de la rentrée scolaire" rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education Santé

Baptiste Thibault, un Franc-Comtois qui fait entendre sa voix au ministère de la Santé

Originaire de Lons-le-Saunier dans le Jura, Baptiste Thibault a récemment achevé son stage auprès de la ministre de la Santé, dans le cadre d’un cursus en politiques publique, en parallèle de ses études de médecine. À 29 ans, ce Franc-Comtois souhaite rétablir le dialogue entre l’administration et l’hôpital.

Catherine Vautrin ministre de la santé politiques publiques portrait
Publié le 17 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Education Jeunesse

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs…

En Franche-Comté comme partout en France, de nombreuses familles optent pour l'achat de cahiers de vacances : selon GFK*, environ 4,5 millions sont vendus chaque année dans l'hexagone. Nous avons demandé à cinq professeures du Doubs de nous faire part de leurs avis sur ces carnets qui se veulent à la fois ludiques et pédagogiques...

cahier de vacances professeurs des écoles saison estivale
Publié le 3 aout à 09h33 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Education Politique

Réorientation, égalité et formation : les grands axes du rapport de Laurent Croizier sur l’orientation scolaire

Laurent Croizier, député de la première circonscription du Doubs, a présenté le 23 juillet 2025 les conclusions de la mission parlementaire qu’il a co-dirigée sur l’accompagnement des élèves à la découverte des métiers et à l’orientation scolaire.

assemblée nationale éducation nationale enseignement laurent croizier métier modem orientation
Publié le 24 juillet à 14h30 par Alexane
Franche-Comté
Culture Education

Le 2e tome des 600 ans de l’université Marie et Louis Pasteur est disponible

Après un premier tome consacré à la période 1423-1968, l’université de Franche-Comté, devenue aujourd’hui université Marie et Louis Pasteur, a annoncé le 10 juillet dernier la sortie du deuxième volume de ses Trésors du Savoirs qui retrace cette fois l’histoire dite "immédiate"  représentant la période très contemporaine de 1968 à 2023. 

600 ans livre université Marie et Louis Pasteur
Publié le 15 juillet à 09h01 par Elodie Retrouvey

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Les grands rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer à Besançon
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 23.69
peu nuageux
le 25/08 à 12h00
Vent
1.35 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
54 %
 