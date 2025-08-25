Les Scoubi’Doubs, nouvelle micro-crèche à École Valentin

Située au 3 rue Saint-Christophe à École-Valentin, la micro-crèche baptisée Les Scoubi’Doubs ouvrira ses portes dès le mois de septembre 2025, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Ingrid Pierre Dit Gérard est la présidente et gérante administrative de la structure. Après diverses expériences professionnelles, elle a souhaité créer sa propre entreprise "qui permettrait d'apporter un service avec un réel impact dans la société", nous indique-t-elle. Ce projet de micro-crèche lui tenait donc à coeur et elle a ainsi soigné chaque détail afin de permettre "aux enfants de s'épanouir et de se développer dans un environnement stimulant et sécurisant, mais aussi permettant à l'équipe de travailler dans des conditions saines et bienveillantes".

Pour cela, elle s’entoure de Virginie Vittoria, co-gérante de la micro-crèche et éducatrice de jeunes enfants depuis 12 ans. L’équipe éducative sera composée à terme de quatre professionnels.

Ingrid et Virginie ont souhaité ouvrir leur établissement dans une zone géographique attractive. L’établissement est situé sur l’axe routier qui relie Vesoul à Besançon et est à la fois proche des zones industrielles et commerciales, ce qui pour les deux gérantes, représente "un atout pour toutes les familles travaillant aux alentours". L’idée étant également "d’apporter une aide aux familles habitant les villages voisins qui sont en recherche d'un mode de garde".

Une grande salle de vie

La structure est répartie sur 162 m2 de plain-pied. Elle a été entièrement rénovée et aménagée de façon optimale pour que les enfants puissent se sentir en sécurité et épanouis. Elle a été aussi pensée pour que l'équipe puisse travailler dans de bonnes conditions et rendue facilement accessible grâce à de nombreuses places de parking.

Dès l’entrée, des casiers colorés et des bancs permettent aux enfants de déposer leurs affaires, pour ensuite venir profiter de leur journée dans une salle de vie de plus de 70m2 très lumineuse dans lequel quatre zones ont été définies : l'espace jeux ludiques de motricités et d'imitations, l'espace repas et activités manuelles, l'espace lecture et coin calme et enfin "un parc bébé très cocooning" nous précise Virginie.

L’établissement compte également deux dortoirs, un bureau, une salle de pause pour l'équipe ainsi qu'une salle de bain avec une douche et des toilettes accessibles aux familles. Cette dernière, dédiée aux enfants, est composée d'un grand plan de change avec baignoire et escaliers sur mesure, d'un petit WC et double lavabos. La cuisine est aménagée "avec tout le matériel nécessaire pour préparer de bons petits plats aux enfants", ajoute Virginie. Enfin, un espace extérieur sera également proposé.

La structure a une visée "éco-responsable où les repas sont faits sur place avec des légumes et fruits de saison et dans la mesure du possible issus de l'agriculture biologique, ainsi que des produits ménagers et cosmétiques naturels pour garantir la santé et le bien-être des enfants et de l’équipe".

Micro-crèche Les Scoubi'Doubs