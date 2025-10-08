LR Agencements, une nouvelle entreprise d’aménagement intérieur s’installe à Besançon

Une nouvelle entreprise spécialisée dans l’aménagement intérieur sur mesure a ouvert au printemps dernier à Besançon. Fondée par Loïc Roncalli, LR Agencements propose des solutions d’ameublement personnalisées destinées aux particuliers et aux professionnels.

Titulaire d’un BTS Productique Bois et Ameublement obtenu au Lycée Technique du Bois de Mouchard, Loïc Roncalli a travaillé pendant près de dix ans en tant que technicien d’ameublement dans une entreprise pontissalienne. En 2017, il rejoint une société bisontine spécialisée dans la conception et la vente de mobilier sur mesure, où il découvre le monde de la vente et renforce son expérience dans l’accompagnement des clients.

À la suite de la liquidation de cette entreprise, il choisit de créer LR Agencements afin de mettre à profit son expérience professionnelle. Il est accompagné par la BGE Franche-Comté et s’installe à la pépinière d’entreprises de Palente, un dispositif financé par Grand Besançon Métropole.

Des prestations d’aménagement intérieur sur mesure

LR Agencements intervient dans la conception et l’installation de différents types de mobilier sur mesure : cuisines, dressings, bibliothèques, meubles TV, lits escamotables et aménagements spécifiques. L’entreprise collabore avec plusieurs fabricants européens, parmi lesquels In-Ipso, Sachsen küchen, Brigitte küchen, Jotajotape et Raffito. Ces partenariats permettent, selon Loïc Roncalli, de proposer des produits ”de haute qualité et des finitions irréprochables”.

LR Agencements conçoit ses projets à l’aide d’outils numériques et met l’accent sur la précision technique. L’entrepreneur indique que sa mission est de ”créer des aménagements qui associent design, confort et durabilité”. Les projets sont préparés en collaboration directe avec les clients, l’entreprise se déplaçant à domicile pour définir les besoins et contraintes de chaque espace.

