Mercredi 8 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie

LR Agencements, une nouvelle entreprise d’aménagement intérieur s’installe à Besançon

Publié le 08/10/2025 - 11:30
Mis à jour le 07/10/2025 - 15:29

Une nouvelle entreprise spécialisée dans l’aménagement intérieur sur mesure a ouvert au printemps dernier à Besançon. Fondée par Loïc Roncalli, LR Agencements propose des solutions d’ameublement personnalisées destinées aux particuliers et aux professionnels.

©
©
©
1/3 - ©
2/3 - ©
3/3 - ©

Titulaire d’un BTS Productique Bois et Ameublement obtenu au Lycée Technique du Bois de Mouchard, Loïc Roncalli a travaillé pendant près de dix ans en tant que technicien d’ameublement dans une entreprise pontissalienne. En 2017, il rejoint une société bisontine spécialisée dans la conception et la vente de mobilier sur mesure, où il découvre le monde de la vente et renforce son expérience dans l’accompagnement des clients.

À la suite de la liquidation de cette entreprise, il choisit de créer LR Agencements afin de mettre à profit son expérience professionnelle. Il est accompagné par la BGE Franche-Comté et s’installe à la pépinière d’entreprises de Palente, un dispositif financé par Grand Besançon Métropole.

Des prestations d’aménagement intérieur sur mesure

LR Agencements intervient dans la conception et l’installation de différents types de mobilier sur mesure : cuisines, dressings, bibliothèques, meubles TV, lits escamotables et aménagements spécifiques. L’entreprise collabore avec plusieurs fabricants européens, parmi lesquels In-Ipso, Sachsen küchen, Brigitte küchen, Jotajotape et Raffito. Ces partenariats permettent, selon Loïc Roncalli, de proposer des produits ”de haute qualité et des finitions irréprochables”.

LR Agencements conçoit ses projets à l’aide d’outils numériques et met l’accent sur la précision technique. L’entrepreneur indique que sa mission est de ”créer des aménagements qui associent design, confort et durabilité”. Les projets sont préparés en collaboration directe avec les clients, l’entreprise se déplaçant à domicile pour définir les besoins et contraintes de chaque espace.

Infos +

agencement ameublement bge entreprise

Publié le 8 octobre à 11h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre

Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

bar bistrot le tandem
Publié le 7 octobre à 09h07 par Alexane
Besançon
Economie

Immersion au chantier de l’Arsenal et dans les métiers du BTP… Les femmes aussi y sont les bienvenues

Le groupe Indibat, en partenariat avec la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP 25), France Travail, Grand Besançon Métropole et le groupe femmes du MEDEF a organisé le 2 octobre dernier une journée dédiée à la femme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au chantier de l’Arsenal situé à Besançon. 

emploi métiers du BTP travail
Publié le 7 octobre à 08h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Evénements
Publi-Infos

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

PUBLI-INFO • La Grande Braderie d’Automne, organisée par l’Union des Commerçants de Besançon, accueillera plus de 200 exposants les 10 et 11 octobre 2025. Un rendez-vous incontournable mêlant commerce, patrimoine et convivialité au cœur de la cité bisontine.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Une nouvelle boutique ouvre prochainement au centre-ville de Besançon

Dès le 17 octobre 2025, la nouvelle boutique, Les Bougies de Charroux, ouvrira ses portes au 11 Grande Rue à Besançon. Comme son nom l’indique, l’enseigne est spécialisée dans les bougies faites à la main, fabriquées en France et avec un label de qualité RAL (respect de la santé et de l’environnement). 

bougies boutique c'est nouveau ! centre-ville nouveau commerce ouverture
Publié le 4 octobre à 18h10 par Elodie Retrouvey
Haut-Doubs
Economie Société

Fermeture de La Perdrix : vers une concertation pour sauver 40 ans d’histoire nordique…

Le 24 septembre 2025, l’association du Haut Saugeais Blanc a annoncé la fermeture du site nordique de La Perdrix, situé dans la commune du Pays de Montbenoît. Cette décision, qui a suscité une vive émotion sur le territoire, a conduit à l’organisation d’une réunion de concertation par le sous-préfet de Pontarlier, Nicolas Onimus, le vendredi 3 octobre.

fermeture la perdrix prefecture du doubs ski nordique
Publié le 3 octobre à 17h45 par Alexane
Besançon
Economie Société

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

VISITE EN VIDÉO • À l’occasion des 60 ans d’histoire industrielle du site de production de gâteaux et biscuits Lu de Besançon et des 30 ans de Lulu L’Ourson moelleux, le groupe américain Mondelez International a ouvert ses portes aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à la presse locale. Nous avons pu visiter cette usine et connaître toute l’histoire de Lulu…

biscuit laura brandner lu lulu l'ourson mondelez international usine visite
Publié le 3 octobre à 18h29 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?

Le restaurant Le Parc, situé à l’entrée du parc Micaud, avenue Édouard Droz à Besançon, a été racheté à la mi-septembre 2025 par un entrepreneur local. Reste désormais à savoir quel sera le nouveau concept : encore un établissement gastronomique visant l’étoile ou une formule plus accessible au grand public ? Réponses.

c'est nouveau ! commerce restaurant le parc
Publié le 2 octobre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Shein annonce l’ouverture d’un point de vente aux Galeries Lafayette à Dijon

La plateforme asiatique Shein a choisi la France pour ouvrir ses premiers magasins physiques pérennes, une première mondiale et un "engagement pour revitaliser les centres-villes", affirme l’enseigne régulièrement accusée de concurrence déloyale car inondant le marché de produits discount vendus en ligne. Une boutique est prévue à Dijon aux Galeries Lafayette.

chine commerce galeries lafayette prêt-à-porter vêtements
Publié le 2 octobre à 17h45 par Alexane

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 14.01
nuageux
le 08/10 à 12h00
Vent
1.05 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
84 %
 